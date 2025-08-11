MAGNICIDIO EN COLOMBIA: muere el candidato conservador Miguel Uribe, uno de los mayores críticos del presidente Petro, dos meses después de ser tiroteado

Publicado por Diane Hernández 11 de agosto, 2025

El senador de derecha colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes en la clínica donde permanecía hospitalizado en estado crítico, tras recibir tres disparos, dos de ellos en la cabeza, el pasado 7 de junio mientras participaba de un mitin público en Bogotá.

La noticia fue confirmada por diversos medios de prensa como El Heraldo, y la Alcaldía de Bogotá que compartió un post en X.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde se mantuvo hospitalizado el político de 39 años, estuvo actualizando detalles de la evolución del precandidato presidencial desde que sufrió el ataque sicarial que buscaba acabar con su vida hace más de dos meses.

Miguel Uribe fue uno de los mayores críticos del presidente Gustavo Petro, quien hasta el momento de esta noticia no se ha manifestado públicamente sobre el caso.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue otro de los que lamentó la muerte del joven senador con un mensaje en las redes sociales: "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", escribió.

Pese a algunos indicios alentadores en las últimas semanas, su estado de salud nunca dejó de ser delicado y con "pronóstico reservado". Tres cirugías y varios procedimientos médicos mantenían al senador con respiración mecanizada y soporte vital.

Los responsables del ataque y la ausencia de "los autores intelectuales"

Un adolescente de 15 años fue detenido y acusado de ser el autor material del atentado, así como otros dos sospechosos de ser sus cómplices. Todos fueron imputados por la fiscalía por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas, además de otros delitos. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos hasta el momento.

La justicia colombiana continúa con las investigaciones del caso aunque todavía se desconocen los autores intelectuales del ataque que puso fin, tras varios meses en el hospital, a la vida del colombiano.

Detrás del atentado está una "organización estructurada" El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, dijo a la AFP días atrás que los avances de la investigación muestran que detrás del ataque estuvo una "organización estructurada" con "antecedentes de atentar contra líderes de la derecha".

​

​"No es simplemente un grupo delincuencial cualquiera", sino una "organización criminal" que tiene "poderío económico", dijo sin dar más detalles para no perjudicar las pesquisas que avanzan con lentitud en el país suramericano.

​

​Uribe además fue un duro crítico de la venta y consumo de drogas y algunas de sus propuestas estaban enfocadas en la lucha contra los vendedores de sustancias ilegales en las ciudades.

Muchas dudas, pocas pruebas

La Fiscalía reiteró desde los inicios de la investigación la necesidad de establecer las circunstancias reales del modo, el tiempo y el lugar del violento ataque contra el precandidato presidencial, algo que daría indicios de otros actores presuntamente implicados.

Días después, además del adolescente de 15 años detenido el día del tiroteo -y presunto autor material del crimen-, fueron arrestadas dos personas más: Katerine Andrea Martínez Martínez, quien habría participado en la planeación del ataque armado contra el senador, y otro acusado, del que no ha trascendido el nombre, que se entregó ante las autoridades, y que también presuntamente participó en la logística del ataque ocurrido el 7 de junio.

En ese sentido, las autoridades explicaron que las otras personas están acusados por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

El arma "homicida" y un celular fantasma

Otro dato pendiente, y que podría dar un giro a la investigación que no ha cerrado aún, es que no se sabe si en el ataque al precandidato hubo otra arma además de la incautada.

La propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió en su momento que "no se ha logrado establecer si las heridas en el cuerpo del senador Miguel Uribe corresponden o fueron consecuencia de los disparos propinados por la misma arma de fuego". Recordemos que el político recibió dos impactos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

El teléfono del supuesto disparador también desapareció de la escena del crimen y no está bajo custodia legal, según los investigadores. Otro de los detalles que mantienen en suspenso las conclusiones del caso.