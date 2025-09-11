Así fue el asesinato de Charlie Kirk en la Utah Valley University

Publicado por Alejandro Baños 11 de septiembre, 2025

Durante una gira llamada The American Comeback Tour, Charlie Kirk iba a exponer públicamente las ideas conservadoras que ha defendido durante su vida. Iba a estar rodeado de seguidores. Pero también de detractores, con quienes confrontaría, únicamente mediante el uso de la palabra, sobre qué es lo mejor y lo peor para el presente y el futuro del país.

El primer paso de la The American Comeback Tour fue la ciudad de Orem (Utah). Y, el escenario, la Utah Valley University. Allí se presentó Kirk, acompañado de su equipo y de una multitud que atendería los argumentos del activista conservador. Incluso algunos tuvieron la oportunidad de preguntarle sobre diferentes cuestiones y rebatirle sus ideas.

El evento no duró lo que tenía que durar. Y, desde luego, no terminó como tenía que terminar. Tras responder a una pregunta formulada por un asistente, Kirk dejó el micrófono encima de una mesa y fue tiroteado. La bala le impactó en el cuello, concretamente en la yugular, lo que hizo que cayese de la silla en la que estaba sentado.

Tras unos breves instantes en los que los presentes se quedaron totalmente paralizados por un sonido seco que escucharon, pronto vieron cómo el activista caía al suelo y comenzó el caos. Todo el público comenzó a correr rápidamente del lugar, de una manera anárquica, sin control alguno, tras haber sido testigos de una imagen que tendrán en su mente toda la vida. Kirk acababa de ser asesinado.

Varias de las personas que se encontraban cerca de Kirk fueron rápidamente a atenderle y, instantes después, fue trasladado a un hospital cercano para que recibiese atención urgente. Pero los profesionales médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Mientras la gente huía atemorizada del lugar, los agentes de las fuerzas de seguridad que estaban presentes en el acto pronto dieron con un sospechoso, al que detuvieron y trasladaron a dependencias policiales. Horas después, el FBI confirmó que fue liberado.

Ahora, la investigación del crimen se centra en dar con el autor del disparo. Por el momento, se desconoce quién fue el tirador, por lo que las autoridades han facilitado un sitio web que para que el público ofrezca datos que ayuden a hallar al asesino de Kirk y proceder a su arresto.