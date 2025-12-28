Condenan a un ciudadano chino por tráfico internacional de reptiles protegidos en EEUU

Publicado por Diane Hernández 28 de diciembre, 2025

Un ciudadano chino residente en Brooklyn fue sentenciado a dos años de prisión federal por su participación en una red de contrabando de reptiles que operaba desde Estados Unidos hacia el mercado ilegal internacional, informaron autoridades federales.

Wei Qiang Lin recibió la condena el 24 de diciembre de 2025 tras ser declarado culpable por un tribunal federal en Buffalo, en el estado de Nueva York, por violar las leyes estadounidenses de protección de la vida silvestre. Además de la pena de cárcel, el juez ordenó la confiscación de 2,339 dólares en efectivo que le fueron incautados al momento de su arresto, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

La investigación reveló que Lin realizó alrededor de 222 envíos a Hong Kong entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, en los cuales transportó ilegalmente cerca de 850 tortugas vivas. La mayoría de los animales correspondían a tortugas de caja del este y tortugas de caja de tres dedos, especies protegidas tanto por la legislación estadounidense como por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Según los fiscales, el acusado utilizaba métodos de ocultamiento para evadir los controles aduaneros, declarando falsamente el contenido de los paquetes como "juguetes de animales de plástico" y envolviendo a las tortugas en calcetines durante el envío.

Las autoridades estimaron que el valor de las tortugas traficadas superaba los 1.4 millones de dólares. Además, Lin intentó exportar otras especies protegidas, entre ellas lagartos del género Abronia y serpientes venenosas como la víbora arborícola verde y la víbora de palma.

Numerosos paquetes fueron interceptados antes de salir del país por inspectores de aduanas, quienes encontraron animales vivos en su interior. Las tortugas decomisadas fueron trasladadas al Zoológico de Buffalo, donde se estableció un programa de conservación con el objetivo de proteger a estas especies afectadas por el comercio ilegal.