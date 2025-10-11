Muere Diane Keaton, ganadora del Oscar en 1978, a los 79 años

Publicado por Víctor Mendoza 11 de octubre, 2025

(AFP) La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', falleció en California a los 79 años, anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Keaton debutó en Hollywood con 'Lovers and Other Strangers', en 1970.

Su extensa filmografía incluye un papel en 'El Padrino', donde interpretó a la esposa de Al Pacino, y numerosos éxitos de Woody Allen, con quien mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

Su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino 'Annie Hall' le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978.

Recibió tres nominaciones más: por "Reds", película estrenada en 1981, "Marvin's Room" (1996) y "Something's Gotta Give".

La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años.

Destacó su participación en "Book Club", en 2018, donde interpretó a una jubilada, así como en "Poms", en 2019.

En una entrevista con la AFP tras el estreno de "Poms", Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación.

"Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo", declaró.

Siendo soltera y madre de dos hijos adoptados, también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal.

"Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?", bromeó la actriz, quien ha mantenido romances de larga duración con estrellas como Warren Beatty y Al Pacino.

"¡No soy infeliz!", concluyó.

A medida que los escándalos de acoso sexual en Hollywood detonaron a finales de 2017 y alcanzaron desde el productor Harvey Weinstein hasta actores de peso como Kevin Spacey, resurgieron viejas acusaciones de abuso sexual infantil contra Allen por parte de su hija adoptiva Dylan.

"Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él", tuiteó Keaton en enero de 2018.

La actriz nació en 1946 con el nombre de Diane Hall, en Los Ángeles, un 5 de enero.

Le sobreviven sus dos hijos, Dexter y Duke.

En su último papel cinematográfico, en 2024, Diane Keaton coprotagonizó "Summer Camp", con Kathy Bates y Alfre Woodard.