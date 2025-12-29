Chicago: al menos 28 personas tiroteadas durante el puente de Navidad

Publicado por Carlos Dominguez 29 de diciembre, 2025

Al menos 28 personas fueron tiroteadas en Chicago, seis de ellas de manera mortal, desde el comienzo del largo fin de semana de Navidad iniciado el miércoles, según informaron las autoridades.

A primera hora del domingo, un tiroteo en River North dejó a un hombre de 34 años muerto y a otros tres en estado crítico: un hombre de 36 años con un disparo en el pecho, otro de 43 años con un disparo en la espalda y un tercero de 35 años que recibió múltiples disparos, según informó el Chicago Sun-Times. Las cuatro víctimas fueron trasladadas al Hospital Northwestern Memorial.

De acuerdo a los reportes de la policía, las víctimas se estaban subiendo a un Lamborghini alrededor de las 2:35 am en la cuadra 400 de North La Salle Drive cuando cuatro hombres armados se acercaron y abrieron fuego.

No se ha detenido a nadie, según las autoridades.

El Sun-Times informó que la violencia del largo fin de semana festivo comenzó en Englewood en Nochebuena, cuando cuatro hombres recibieron disparos alrededor de las 12:04 am en la manzana 7000 de South Halsted Street. De acuerdo a las autoridades, dos hombres se acercaron al grupo y abrieron fuego.

Por otra parte, la policía informó al diario que, el día de Navidad, un hombre fue encontrado con heridas de bala en la espalda y en la axila derecha alrededor de las 10 p m, cerca de la cuadra 7400 de South Cottage Grove Avenue, en Greater Grand Crossing. El individuo fue declarado muerto en un hospital.

De acuerdo a los reportes, aproximadamente una hora después, un hombre de 37 años recibió varios disparos durante una discusión con otro hombre en Englewood. La víctima fue hospitalizada en estado crítico y no hay detenidos, según la policía.

Tiroteos del viernes reportados por el 'Sun-Times': Un chico de 15 años recibió un disparo sobre las 12:30 am cerca del bloque 2900 de East 91st Street en South Chicago , según la policía. Fue trasladado al Hospital Infantil Comer en buenas condiciones.

de en , según la policía. Fue trasladado al en buenas condiciones. Unos 30 minutos más tarde, un chico de 17 años estaba cerca del bloque 5700 de North Rockwell Street en West Ridge cuando recibió un disparo en la pierna, dijo la policía.

de en cuando recibió un disparo en la pierna, dijo la policía. Una mujer de 36 años recibió un disparo en el abdomen alrededor de las 2:00am cerca del bloque 7300 de South Stewart Avenue en Englewood.

de en Englewood. Una hora más tarde, un hombre de 30 años de edad, sufrió una herida de roce en la pierna cerca de la cuadra 5600 de South Maryland Avenue en Hyde Park , informaron las autoridades. Estaba en buenas condiciones .

de en , informaron las autoridades. . Un hombre de 31 años estaba cerca de la cuadra 6300 de South Dorchester Avenue en Woodlawn alrededor de las 3:10 am cuando fue abordado por tres hombres en un sedán plateado. Dos hombres salieron del vehículo y dispararon al hombre. El hombre fue alcanzado en la espalda y hospitalizado en estado crítico. La policía dijo que los tiradores huyeron del lugar.

El sábado, un hombre fue encontrado mortalmente herido de bala antes del amanecer en el barrio de Uptown. Según las autoridades, el hombre, de 23 años, fue hallado en el suelo alrededor de las 4 am en la cuadra 5100 de North Sheridan Road. Sufrió un disparo en la cabeza y fue declarado muerto en el lugar, indicó la policía al Chicago Sun-Times. Un testigo dijo a los agentes que vio un vehículo huyendo de la escena. No se realizaron arrestos.

El domingo, alrededor de las 4 pm, un hombre abrió fuego contra tres personas cerca de la cuadra 1200 de West 78th Place, en Auburn Gresham, según la policía. Un hombre de 30 años recibió un disparo en el hombro y fue trasladado al University of Chicago Hospital; otro, de 33 años, fue herido en el pie y llevado al Holy Cross Hospital; y un tercero, de 38 años, recibió un disparo en la cadera y fue trasladado al Christ Hospital. Los tres se encontraban en condición estable, de acuerdo con la policía. No hay detenidos.