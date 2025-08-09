Murió el astronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13

Publicado por Santiago Ospital 9 de agosto, 2025

El astronauta Jim Lovell murió a los 97 años en Lake Forest, Illinois, según confirmó la NASA este viernes. Experimentado aviador, fue el comandante de la misión Apolo 13, que casi terminó en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo. A pesar de nunca haber pisado la superficie lunar, es considerado una de las figuras más emblemáticas del programa espacial.

"Estamos enormemente orgullosos de su increíble vida y sus logros profesionales, entre los que destaca su legendario liderazgo como pionero de los vuelos espaciales tripulados. Pero, para todos nosotros, era papá, abuelo y el líder de nuestra familia", sostuvo su familia en un comunicado compartido por la NASA.

"Echaremos de menos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y la forma en que nos hacía sentir a cada uno de nosotros que podíamos lograr lo imposible. Era verdaderamente único".

"Houston, tenemos un problema"

Ingresó a la agencia espacial en 1962. Fue suplente en los vuelos Gemini 4, Gemini 9 y Apolo 11, donde habría sustituido a Neil Armstrong como comandante si este no hubiera podido emprender la travesía. Su primer vuelo al espacio fue en 1965, en la misión Gemini 7. El vuelo duró más de 300 horas. Aunque luego emprendió otras misiones, la más conocida fue la del Apolo 13.

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, apenas nueve meses después de que Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la Luna, iba a ser el tercer alunizaje de la historia. Sin embargo, un tanque de oxígeno explotó durante el trayecto y provocó un incidente que el compañero de tripulación de Lovell, Jack Swigert, inmortalizó con la famosa frase "Houston, tenemos un problema".

Lovell, apodado Smilin' Jim (Sonriente Jim) por sus compañeros, lideró a su tripulación de regreso al planeta, en un acto heroico que le valió numerosos elogios. Fue interpretado luego por Tom Hanks en la premiada película Apolo 13.

"El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo", sostuvo el administrador interino de la NASA, Sean Duffy. "Lamentamos su fallecimiento, al tiempo que celebramos sus logros".

La agencia espacial estadounidense destacó también que fue uno de los tres astronautas en orbitar la Luna por primera vez durante la misión Apolo 8, en 1968, allanando el camino para el primer alunizaje.