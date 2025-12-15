Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y a su esposa en su casa de Los Ángeles
El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión en el sur de California. La información fue confirmada por una fuente familiar a NBC News y CNN.
De acuerdo con el medio de comunicación, las personas fueron encontradas con heridas de arma blanca y se sospecha que podría tratarse de un homicidio.
La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte.
Además, el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, explicó que nadie ha sido detenido ni siendo interrogado como sospechoso.
"No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos", dijo Hamilton.
El gobernador de California, Gavin Newsom, lamentó la muerte: "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos, con proyectos tan diversos como The Princess Bride to A Few Good Men. Su empatía ilimitada hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás, y animándonos a soñar en grande".
Jen and I are heartbroken by the tragic loss of Rob Reiner and Michele Singer Reiner.— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 15, 2025
Rob was the big-hearted genius behind so many of the classic stories we love, with projects as wide-ranging as The Princess Bride to A Few Good Men. His boundless empathy made his stories… pic.twitter.com/JEYeY7DYO6
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha.
"Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto", declaró.
"Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás", agregó.
La carrera de Rainer
En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Cristal y Meg Ryan.