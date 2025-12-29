Una tormenta invernal amenaza al Medio Oeste y el Noreste: más de 40 millones de personas bajo alerta por posible 'ciclón bomba'

Publicado por Diane Hernández 29 de diciembre, 2025

Una peligrosa tormenta invernal avanza hacia el Medio Oeste y el Noreste del país, poniendo en alerta a más de 40 millones de personas ante la posibilidad de que el sistema evolucione en un fenómeno conocido como ciclón bomba, según advirtieron meteorólogos citados por NPR.

El evento climático llegará entre la noche del domingo y este lunes, apenas días después de que otra tormenta afectara a la región triestatal, lo que incrementa el riesgo de condiciones de viaje extremadamente peligrosas, cortes de energía y retrasos masivos en el transporte.

¿Qué es un 'ciclón bomba'? un sistema de baja presión se intensifica de forma explosiva en menos de 24 horas, generando vientos violentos, fuertes nevadas, lluvia helada e inundaciones en un corto periodo de tiempo.

En este caso, la combinación de nieve acumulada, aire ártico y precipitaciones mixtas podría agravar el impacto, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Medio Oeste: nieve intensa y vientos de hasta 60 mph

Durante la mañana del domingo, se emitieron avisos de tormenta de nieve desde Dakota del Norte hasta Minnesota e Iowa, donde se esperan entre 3 y 8 pulgadas de nieve, acompañadas de vientos sostenidos de hasta 45 mph, según reportes meteorológicos.

En Minnesota, las condiciones serán aún más severas. La Península Superior podría registrar acumulaciones de entre 9 pulgadas y hasta 2 pies de nieve, con ráfagas de viento de hasta 60 mph. También se activaron advertencias de tormenta invernal en el este del estado, incluyendo el área metropolitana de Minneapolis, desde el domingo hasta este lunes.

Los meteorólogos alertaron que la nieve soplada por el viento podría generar condiciones de "whiteout" (visibilidad prácticamente nula), elevando el riesgo de accidentes en carreteras.

Noreste: lluvia helada, vientos fuertes e inundaciones

En el Noreste, los avisos de clima invernal se extienden desde Pensilvania hasta Maine, con especial preocupación por la lluvia helada prevista entre la noche del domingo y el lunes.

El estado de Nueva York enfrenta un escenario complejo:

Buffalo y Jamestown están bajo alerta de inundación , con pronósticos de hasta 3,8 centímetros de lluvia.

, con pronósticos de hasta 3,8 centímetros de lluvia. En Nueva York capital, los expertos advirtieron que la nieve existente podría congelarse, empeorando las condiciones de tránsito cuando llegue aire más frío.

Las zonas de mayor altitud del norte de Nueva Inglaterra y gran parte de Maine podrían experimentar una mezcla peligrosa de nieve, aguanieve y lluvia helada.

Impacto en viajes y aeropuertos

El mal tiempo ya está afectando los viajes de fin de año, uno de los periodos de mayor movimiento en Estados Unidos. Según datos de FlightAware:

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia, en Nueva York, registraban el domingo por la noche retrasos promedio de al menos 30 minutos, con tendencia al alza.

En el Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, ubicado cerca del núcleo de la tormenta, las llegadas y salidas acumulaban retrasos de aproximadamente una hora, aumentando progresivamente.

Las autoridades aeroportuarias y de transporte instaron a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos, considerar cambios de itinerario y extremar precauciones en carretera.