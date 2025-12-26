Se prevén lluvias persistentes en California, nieve en Nueva York y una tormenta invernal en el noreste

Publicado por Williams Perdomo 26 de diciembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que se mantendrán las lluvias en California durante este viernes, antes de que el tiempo mejore el fin de semana. En el sur del estado existe un riesgo leve de inundaciones repentinas, junto con vientos fuertes y algunas tormentas eléctricas, sobre todo en zonas costeras.

En ese sentido, las autoridades piden a la población seguir las indicaciones de emergencia y mantenerse atenta a los avisos oficiales. En las zonas altas de la Sierra Nevada continuará la nieve, aunque las precipitaciones disminuirán esta noche.

En el alto Medio Oeste, un sistema meteorológico está provocando nieve y hielo desde la mañana de este viernes, impulsado por aire frío que llega desde Canadá. Se esperan nevadas ligeras a moderadas en los Grandes Lagos, mientras que desde Michigan hasta Pensilvania podría caer lluvia helada, con acumulaciones de hasta un cuarto de pulgada en algunos puntos. Ciudades como Baltimore y Filadelfia se verán afectadas.

En el estado de Nueva York, incluida la ciudad de Nueva York y Long Island, se pronostica nieve entre la tarde y la noche del viernes, con acumulaciones de 10 a 20 centímetros. Las autoridades advierten que las carreteras estarán peligrosas para quienes regresen de los viajes festivos. El sistema se alejará hacia el Atlántico el sábado, dejando tiempo más despejado en el Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra, aunque con vientos fuertes al inicio del día.

En el oeste intermontañoso, el paso de un frente frío traerá nieve en zonas montañosas, además de vientos fuertes y lluvias en los valles durante el sábado. Para el domingo, una masa de aire ártico comenzará a avanzar desde Canadá. En las Altas Llanuras del norte, las temperaturas podrían caer por debajo de cero, con sensaciones térmicas muy bajas debido a los fuertes vientos.