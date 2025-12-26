El espíritu festivo impulsa la generosidad: el 51% de los estadounidenses donará en 2025

Publicado por Santiago Ospital 26 de diciembre, 2025

A medida que el 2025 llega a su fin, la generosidad de los ciudadanos estadounidenses se hace más evidente, consolidando la temporada festiva como uno de los periodos más importante para la filantropía en el país. Según una investigación reciente de CAF America, el 51% de los adultos reportó haber donado o planea donar dinero antes de que termine el año.

Aunque esta cifra representa una disminución en comparación con el 61% registrado en 2024, el estudio destaca un fenómeno particular: los donantes actuales están siendo mucho más generosos. En lugar de reducir su impacto, quienes deciden colaborar están intensificando sus esfuerzos, especialmente durante las fiestas.

"El fin de año suele ser un momento de reflexión, gratitud y generosidad. Las personas recuerdan sus logros y desean devolverlos donando a organizaciones y causas que les apasionan", explica Emily A. Vogels, de CAF America.

El auge de las donaciones en la temporada festiva



Los datos de 2025 refuerzan la tendencia de Navidad y Año Nuevo como los momentos de mayor solidaridad, revelando que un quinto de los donantes realiza sus aportes exclusivamente durante los últimos meses del año.

Este compromiso se refleja de manera contundente en las cifras económicas: se proyecta que el donante típico duplique su contribución mensual durante noviembre y diciembre, pasando de un promedio de 50 dólares en 2024 a 100 dólares mensuales en 2025. Tendencia especialmente fuerte entre los donantes menores de 50 años, quienes tienen el doble de probabilidades de donar exclusivamente durante las fiestas en comparación con los mayores de 65 años (27% frente a 13%).

Causas y criterios de selección



A pesar de que las limitaciones financieras siguen siendo el principal obstáculo para quienes no donan, el interés por ayudar ha crecido: el 51% de los no donantes consideró hacerlo este año, frente al 31% del año anterior.

Entre los temas que más preocupan a los estadounidenses en 2025 destacan:

Salud : 58%

: 58% Pobreza : 58%

: 58% Infancia : 40%

: 40% Organizaciones religiosas : 36%

: 36% Bienestar animal : 35%

: 35% Ayuda en caso de desastres : 23%

: 23% Educación: 22%.

Los donantes también eligen cada vez más apoyar causas diversas: un 33% donó o donará a cinco o más causas en 2025, frente a un 12% en 2024. Asimismo, aumentó el número de donantes que buscan ayudar más allá de las fronteras nacionales, aunque la abrumadora preferencia sigue siendo financiar actividades solidarias dentro del país:

98% dijo querer apoyar causas en EEUU

88% en su zona local

21 % en otros países (con México, Canadá y África como destinos principales).

Para elegir a qué organizaciones apoyar, los ciudadanos confían principalmente en su experiencia personal (50%) y en donaciones previas (54%). No obstante, la influencia de la cobertura mediática en las decisiones filantrópicas aumentó un 10% respecto al año pasado, alcanzando a una cuarta parte de los donantes.