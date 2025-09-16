Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2025

Luto en el cine. El actor Robert Redford ha muerto. El legendario intérprete estadounidense falleció la madrugada del martes en su casa de Utah, informó el New York Times. Tenía 89 años.

Redford murió mientras dormía y no se dio a conocer una causa específica, según una declaración de Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, aclara el periódico.

Como actor, sus películas más importantes incluyen Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y Todos los hombres del presidente (1976), sobre la persecución periodística del presidente Richard M. Nixon en la era del Watergate.

También figuran en la lista Los tres días del cóndor (1975) y El golpe (1973) que le dio a Redford su primera y única nominación al Óscar.

Redford fue uno de los protagonistas predilectos de Hollywood durante décadas, ya fuera en comedias, dramas o thrillers. Incluso los estudios a menudo lo vendían como un símbolo de la masculinidad.

Su trayectoria como protagonista romántico se debió en gran medida también a las imponentes actrices que lo acompañaron: Jane Fonda en Descalzos por el parque (1967), Barbra Streisand en Tal como éramos (1973), Meryl Streep en Memorias de África (1985).

Además de una de las principales estrellas de la década del 70, desempeñó un papel clave en el auge del cine independiente estadounidense al cofundar el Festival de Cine de Sundance.

Noticia en desarrollo