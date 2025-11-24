Muere la leyenda del reggae Jimmy Cliff a los 81 años

Publicado por Víctor Mendoza 24 de noviembre, 2025

El jamaicano Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes en un mensaje en redes sociales.

"Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía", dijo su esposa Latifa Chambers en Instagram, donde agradeció a los familiares, "amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él".