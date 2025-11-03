Gobernadores, alcaldes, distritos electorales... ¿qué se vota en las elecciones del 4 de noviembre?

Imagen de archivo de un colegio electoral Timothy A. Clary/AFP.

Publicado por Santiago Ospital 3 de noviembre, 2025

Este martes 4 de noviembre millones de votantes acudirán a las urnas en distintas geografías del país para definir gobernadores, alcaldes y mapas electorales.

Nueva York, Atlanta, Boston, Cleveland y Minneapolis encabezan la jornada en la que dieciocho de las principales ciudades del país eligen alcalde, mientras Virginia y Nueva Jersey celebran comicios a gobernador.

En California, además, los votantes decidirán sobre una propuesta para redibujar los mapas electorales.

Estas son las principales elecciones a tener en cuenta:

Nueva York elige alcalde (y más)

La carrera por la Alcaldía de Nueva York es la que más ha llamado la atención nacional e internacional.

Los votantes deberán elegir entre el socialista socialista-demócrata Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal, el independiente Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, y el republicano Curtis Sliwa, fundador de Los Ángeles Guardianes.

Los tres chocaron propuestas tanto en el primer debate como en el segundo debate por la alcaldía.

Menos conocidos, rezagados en las encuestas, los candidatos Irene Estrada y Joseph Hernandez continúan en carrera. Otros dos abandonaron pero figurarán en las papeletas de todos modos: los independientes Jim Walden y Eric Adams, el actual alcalde de la ciudad.

Tras su paso al costado, Adams respaldó a Cuomo.

Los votantes también decidirán el futuro de varios puestos clave en la ciudad y algunos distritos, así como varias medidas electorales.

La ciudad elegirá a sus próximos defensor del pueblo y contralor municipal. Se definirán además los presidentes de los cinco distritos o boroughs y se llenarán más de 50 puestos en consejos municipales. Algunas áreas elegirán también fiscales y cargos judiciales.

También hay seis medidas electorales en liza, que se pueden consultar en el siguiente documento oficial:

¿Cuándo y dónde votar en Nueva York?

Los colegios electorales abren de 6 am a 9 pm.

Los votantes pueden consultar dónde votan en el buscador oficial la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

Atlanta elige alcalde con nuevos distritos electorales



La ciudad de Atlanta, Georgia, votará alcalde, consejo y jueces municipales, entre otras.

Como innovación, a partir de este año el alcalde de la ciudad sólo podrá servir de manera consecutiva dos mandatos de cuatro años. Si luego quiere volver a competir por la Alcaldía, tendrá que esperar otros cuatro años.

Justamente, el alcalde Andre Dickens se encuentra compitiendo por la reelección. La carrera es no-partidista. Sin embargo, Dickens es abiertamente demócrata.

Sus contendientes son el expolicía Kalema Jackson, el activista progresista Helmut Love Domagalski y el organizador de actividades comunitarias Eddie Andrew Meredith.

Atlanta estrena este martes un nuevo mapa electoral. Los votantes pueden consultar dónde votar en la siguiente página del Center For Civic Innovation.

Boston: Michelle Wu se encamina a la reelección



La demócrata Michelle Wu tiene el camino despejado. El 9 de septiembre, salió vencedora junto al empresario Josh Kraft en unas primarias apartidistas, dejando a otros dos pretendientes en el camino.

Tres días después, Kast abandonó la carrera.

Wu es una crítica frecuente de Trump. Desde la inauguración del presidente, se convirtió en uno de los alcaldes que más arremetió contra las políticas migratorias de la Casa Blanca.

Además de alcalde, Boston definirá la composición de su próximo Consejo Municipal, integrado por 13 miembros.

¿Cuándo y dónde votar en Boston? Los centros de votación estarán abiertos de 7 am a 8 pm

En la siguiente página oficial los votantes pueden consultar su estado de registro y colegio electoral tanto en español como en inglés

Cleveland elige un nuevo alcalde



La Alcaldía de Cleveland, Ohio, se perfila como una carrera a dos bandas. Justin Bibb, alineado con los demócratas, busca la reelección. Laverne Gore, cercana al GOP, busca destronarlo. Las encuestas favorecen al primero.

A partir de 2025, los alcaldes pueden volver a postularse al cargo todas las veces que quieran.

Sus habitantes también votarán Consejo Municipal y jueces de los tribunales municipales.

¿Cuándo y dónde votar en Cleveland? Los colegios electorales abren de 6:30 am a 7:30 pm

Los votantes pueden consultar su colegio electoral en la siguiente página oficial

Minneapolis, una contienda abarrotada



El alcalde Jacob Frey se enfrenta a una docena de contendientes. Tres candidatos progresistas lideran la oposición: el senador estatal demócrata Omar Fateh, el abogado Jazz Hampton y el ministro DeWayne Davis.

Fateh es socialista demócrata, y obtuvo el apoyo de la representante del Squad Ilhan Omar. Promete reformar la Policía y elevar el sueldo mínimo, entre otras.

Además de alcalde, los votantes elegirán Consejo Municipal (los 13 distritos), Junta de Estimación y Tributación (2 miembros generales) y Junta de Parques (los 6 distritos y 3 miembros generales).

¿Cuándo y dónde votar en Minneapolis? Los colegios electorales están abiertos de 7 am a 8 pm

Las autoridades electorales a disposición del ciudadano un mapa con los colegios electorales según la dirección del votante:

Otras elecciones a acalde el 4 de noviembre

18 de las 100 ciudades más populosas del país votarán a la Alcaldía, según Ballotpedia. Todas cuentan actualmente con un alcalde demócrata o independiente, menos Miami, Florida, con Francis Suarez (quien no busca la reelección).

Las urbes que votarán este martes 4 de noviembre son las siguientes, según la página especializada:

Albuquerque, Nuevo México

Atlanta, Georgia

Boston, Massachusetts

Buffalo, Nueva York

Charlotte, Carolina del Norte

Cincinnati, Ohio

Cleveland, Ohio

Detroit, Michigan

Durham, Carolina del Norte

Greensboro, Carolina del Norte

Jersey City, Nueva Jersey

Miami, Florida

Minneapolis, Minnesota

Nueva York, Nueva York

Pittsburgh, Pensilvania

Seattle, Washington

St. Paul, Minnesota

Toledo, Ohio

Elecciones a gobernador en Virginia



La vicegobernadora Winsome Earle-Sears, republicana, se enfrenta a la exrepresentante Abigail Spanberger, demócrata, por la gobernación. Quien gane se convertirá en la primera gobernadora de Virginia.

La campaña se tiñó de controversia por los violentos mensajes del candidato demócrata a fiscal general, Jay Jones. Durante los últimos días, Jones reapareció junto a Obama en un mitin por Spanberger.

Además de gobernador y fiscal general, los votantes de Virginia eligen vicegobernador, legisladores en la Cámara de Representantes de Virginia y oficiales locales.

¿Cuándo y dónde votar en Virginia? Los centros electorales estarán abiertos de 6 am a 7 pm

Los votantes pueden consultar su centro de votación en el siguiente enlace

Elecciones a gobernador en Nueva Jersey

La demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli aspiran a la Gobernación de Nueva Jersey en una carrera reñida... y cara. Según la Comisión para el Cumplimiento de la Ley Electoral de Nueva Jersey la elección seguramente se convierta en la más cara en la historia del estado.

También compiten dos independientes: Vic Kaplan y Joanne Kuniansky.

¿Cuándo y dónde votar en Nueva Jersey? Los centros electorales estarán abiertos de 6 am a 8 pm

Puede consultar su centro de votación en el siguiente buscador oficial

California: los votantes deciden si redibujar los mapas electorales

Los votantes de seis estados decidirán sobre 24 medidas electorales estatales, según Ballotpedia. La que ha generado especial atención se encuentra en California: la propuesta para redibujar los mapas electorales.

La Propuesta 50 busca contrarrestar la redistribución de distritos en Texas. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Gavin Newsom. En agosto, los demócratas pasaron una ley para que los votantes californianos decidieran este martes si redibujar sus mapas.

En el Estado Dorado también se celebrarán elecciones locales en varias ciudades como Los Angeles, El Dorado y Fresno.