CBO: el proyecto de ley republicano sobre sanidad ahorraría $35.600 millones y reduciría las primas de Obamacare en un 11 %

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y los legisladores republicanos presentaron la semana pasada la Ley de Reducción de las Primas Sanitarias para Todos los Estadounidenses, el modelo del Partido Republicano de la Cámara de Representantes para reducir los costes sanitarios.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó el martes que el nuevo proyecto de ley sanitario de los republicanos ahorraría unos $35.600 millones en gasto federal y reduciría las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) en aproximadamente un 11 %. Sin embargo, la oficina informó que también provocaría que más estadounidenses perdieran su cobertura sanitaria.

"CBO estima que la aprobación del proyecto de ley reduciría el número de personas con seguro médico en una media de 100.000 durante el periodo 2027-2035 y disminuiría las primas brutas de referencia en un 11 % de media hasta 2035", indicó el portal de la oficina.

Los defensores del proyecto afirman que la reducción de las primas podría beneficiar a los estadounidenses de renta media que no reúnen los requisitos para recibir subsidios y que el ahorro fiscal es un paso responsable hacia una política sanitaria sostenible.

Un sistema sanitario roto

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, tal como se redactó en 2010, originalmente reembolsaba a las aseguradoras por los pagos, pero la primera Administración Trump los cortó en 2018.

"Hace casi 15 años, la Ley de Cuidado de Salud Asequible de los demócratas rompió el sistema sanitario estadounidense. Desde su creación, los costes de las primas se han disparado, las redes se han reducido y el sistema se ha vuelto inflacionario, ineficiente y plagado de despilfarro, fraude y abuso. Mientras los demócratas exigen que los contribuyentes paguen más a las compañías de seguros para ocultar el coste de su ley fallida, los republicanos de la Cámara de Representantes están abordando los verdaderos factores que impulsan los costes de la asistencia sanitaria para proporcionar una atención asequible, aumentar el acceso y las opciones, y restaurar la integridad del sistema sanitario de nuestro país para todos los estadounidenses", declaró Johnson la semana pasada.

La Cámara votará el proyecto de ley el miércoles. Sin embargo, según Breitbart, puede haber complicaciones, ya que no se votará una enmienda que ampliaría los subsidios mejorados de Obamacare que están por expirar.