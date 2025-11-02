Virginia: Obama hizo campaña por el demócrata que fantaseaba con asesinar a un político republicano y a su familia

Publicado por Joaquín Núñez 1 de noviembre, 2025

Barack Obama hizo campaña en Virginia para un candidato envuelto en un escándalo de incitación a la violencia contra sus oponentes. Se trata de Jay Jones, candidato a fiscal general, a quien se le filtró una conversación en la que fantaseó por el asesinato de un político republicano local, Todd Gilbert, y su familia. A pocos días de las elecciones en el Old Dominion State, el expresidente también se mostró con la candidata a gobernadora, Abigail Spanberger, quien enfrenta a la vicegobernadora Winsome Sears.

El acto de campaña del cual participó Obama también contó con la presencia de Spanberger y Jones, quienes se dirigieron a sus simpatizantes. Durante el evento, el cual tuvo lugar en la ciudad de Norfolk, Obama focalizó en sus ataques en Donald Trump y la Casa Blanca. Particularmente, se centró en la reducción de la nómina en el Gobierno Federal, dado que muchos de estos exempleados viven en Virginia o en Maryland.

"Cientos de miles de empleados federales, entre ellos mucha gente aquí en Virginia, han perdido sus puestos de trabajo para pagar los recortes fiscales de los multimillonarios. Estamos hablando de personas que han dedicado su vida al servicio público, que hacen que el país funcione. Las primas de los seguros médicos de millones de personas están a punto de duplicarse o incluso triplicarse el año que viene", expresó.

A su vez, destacó a la candidata a gobernadora demócrata, a quien respaldó oficialmente a mediados de octubre.

"Y Abigail no solo cree en trabajar con todo el mundo, sino que también cree —y esto es realmente importante— en escuchar a todo el mundo, independientemente de si le han votado o no. Porque sabe que si queremos avanzar en las cosas que nos importan, tenemos que ser capaces de discrepar sin insultarnos ni demonizarnos unos a otros", añadió el expresidente.

"Así que, en un momento en el que nuestra política parece estar en crisis, necesitamos desesperadamente líderes como Abigail, funcionarios públicos que estén ahí por las razones correctas y que se centren en el futuro", sumó.

Spanberger, una excongresista con pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ha liderado en todas las encuestas realizadas en los últimos meses en su carrera contra Sears. Sin embargo, la actual vicegobernadora ha recortado la diferencia luego del debate. Por lo tanto, a pesar de que los sondeos muestren a la demócrata por delante, la elección del martes 4 de noviembre podría terminar siendo competitiva.

La importancia nacional de la elección en Virginia

Junto con Nueva Jersey, esta elección es vista como la primera prueba de popularidad real para un presidente (Trump), con un interés todavía mayor cuando se trata del primer año en el cargo del inquilino de la Casa Blanca. Esto ha sido cierto particularmente en Virginia, dada su demografía y su tradición de estado púrpura, aunque en estos últimos años la tendencia es ligeramente demócrata.

Hace varias décadas que los virginianos han adoptado la costumbre de hacerle saber al presidente su descontento. Desde 1970 hasta la actualidad, solo en una oportunidad el candidato a gobernador que ganó en Virginia fue del mismo partido que ocupaba la Casa Blanca. Fue en 2013, cuando el demócrata Terry McAuliffe derrotó al republicano Ken Cuccinelli por un margen de 2,5 puntos porcentuales.