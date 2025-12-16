Las monjas intentan impedir que un periodista de la CNN convertido en juez les obligue a pagar anticonceptivos... otra vez

Publicado por Just The News 16 de diciembre, 2025

"Lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho se volverá a hacer; no hay nada nuevo bajo el sol", según el Libro de Eclesiastés.

Una orden católica de monjas que atiende a ancianos indigentes espera romper ese ciclo cuando se trata de una reportera de la CNN convertida en juez que sigue eliminando su exención religiosa al mandato anticonceptivo de la Ley de Asistencia Asequible, tras repetidos viajes al Tribunal Supremo.

El bufete de abogados especializado en libertad religiosa Becket presentó su expediente de apertura en nombre de Little Sisters of the Poor ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EEUU para anular la sentencia dictada en verano por la jueza de distrito de EEUU Wendy Beetlestone, nominada por el homónimo de Obamacare.

Paul Clement, quien ha argumentado más de 100 casos ante la Corte Suprema, es el abogado estrella del escrito.

"La cruzada legal de catorce años" contra la orden, con Pensilvania y Nueva Jersey tomando el testigo de la administración Obama después de que su sucesor finalizara una exención religiosa, "ha sido innecesaria, grotesca y antiamericana", dijo el presidente de Becket, Mark Rienzi. La madre Loraine Marie Maguire reza para que los estados "pongan fin a este acoso innecesario".

Becket se anotó una victoria contra otro estado el lunes, con el Tribunal Supremo de Wisconsin rechazando la petición del Estado del Tejón de eliminar la "exención por motivos religiosos" en el sistema de compensación por desempleo de Wisconsin en lugar de dársela a Caridades Católicas, como ordenó la Corte Suprema en un unánime precedente de libertad religiosa en junio.

"Uno pensaría que Wisconsin tomaría una derrota por 9-0 en el Tribunal Supremo como una pista para dejar de cavar", dijo el vicepresidente de Becket, Eric Rassbach. "Pero, al parecer, el fiscal general [Josh] Kaul y su personal son unos glotones de castigo".

Pensilvania y Nueva Jersey "carecen de perjuicio, y sus reclamaciones no son reparables de ninguna manera legal," por lo que el tribunal de apelaciones con sede en Filadelfia debería anular y devolver para su desestimación, concluye el escrito de las Little Sisters después de desmenuzar el descubrimiento tardío de la juez Beetlestone de que la primera exención de la administración Trump fue "arbitraria y caprichosa."

Después de que la Corte Suprema revocara a Beetlestone en 2020, la ex periodista -que ejerce simultáneamente como rectora de la Universidad de Liverpool- dejó el caso en suspenso en la solicitud de la administración Biden, que propuso pero nunca finalizó una regulación que teóricamente habría eliminado a los empleadores religiosos de cualquier complicidad en el acceso a los anticonceptivos.

Cinco años después, Beetlestone emitió otra orden judicial a nivel nacional bloqueando la regulación de 2018, invirtiendo la sentencia del alto tribunal de que si las agencias federales no habían tenido en cuenta la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa al redactar la regulación, "sin duda serían susceptibles de reclamaciones de que las normas eran arbitrarias y caprichosas", como escribió el juez Clarence Thomas.

Su fallo sorprendió al académico del Centro de Ética y Políticas Públicas Ed Whelan, que fue secretario del difunto juez Antonin Scalia.

Beetlestone no sólo ató retroactivamente las manos de la Administración Obama al afirmar que el poder ejecutivo no tiene autoridad para redactar exenciones religiosas para Obamacare, sino que "adoptó la asombrosa posición de que se supone que los burócratas federales no deben pensar en lo que exige la RFRA", escribió Whelan en su momento.

También invocó selectivamente los "defectos de procedimiento" en las reglas provisionales de la administración Trump mientras ignoraba que la administración Obama"utilizó el mismo proceso, con los mismos supuestos defectos, para crear el mandato anticonceptivo subyacente en primer lugar", dijo.

Nunca se identificó a 'una sola mujer que se vería perjudicada', sólo proyecciones de daño

El escrito de Becket, presentado el viernes, establece un camino fácil para que el 3er Circuito desestime el desafío de los estados sin llegar al fondo, uno que los tribunales, incluido el TSE, son aficionados a adoptar: la falta de daño particularizado o cualquier forma de que los tribunales reparen legalmente el daño.

Ni Pensilvania y Nueva Jersey, ni la juez Beetlestone, han identificado nunca a "una sola mujer que se viera perjudicada" por la regulación de 2018, al perder el acceso a los anticonceptivos y buscar ayuda de los estados, a pesar de que está "en vigor desde hace más de una década", dice el escrito. (Una orden judicial permanente de otro tribunal protege a las monjas por ahora).

La juez se basó en la "ahora anulada opinión del 3er Circuito en la fase de medidas cautelares preliminares", que permitía a los estados establecer su legitimación a través de "proyecciones a partir de 2018 sobre cuántas mujeres en todo el país podrían perder la cobertura", de modo que las arcas de los estados se verían afectadas por la cobertura, e inexplicablemente les eximía de demostrar cualquier "daño particularizado".

Las monjas pidieron al tribunal de apelaciones que "ponga fin a esta locura" en la que el Gobierno federal se enfrenta a un dilema cada vez que intenta "seguir la mejor de nuestras tradiciones y dar cabida a la religión", enfrentándose a litigios cuando un objetor religioso piensa que no ha ido lo suficientemente lejos y un estado piensa que ha ido demasiado lejos.

Sin el reglamento, el mandato anticonceptivo viola la cláusula de libre ejercicio porque "exime categóricamente la actividad secular comparable" al tiempo que da a la Administración de Recursos y Servicios de Salud "discreción prácticamente desenfrenada" para crear exenciones, y "por lo tanto desencadena el escrutinio estricto", el estándar de revisión judicial más exigente,"varias veces".

La propia ACA exime a los "planes de salud con derechos adquiridos que proporcionan anticonceptivos", y la HRSA ha creado otras exenciones seculares y para "actividades religiosas comparables en planes propiedad de iglesias", sin explicar cómo su interés en "facilitar el acceso a los anticonceptivos" es inaplicable a las exenciones, dice el escrito.

Citando la sentencia unánime de la SCOTUS contra Wisconsin en el litigio fiscal de Catholic Charities, el escrito afirma que el mandato anticonceptivo hace distinciones entre grupos religiosos basadas en "líneas teológicas" y, por tanto, constituye una "forma paradigmática de discriminación confesional" En ambos casos se trata de gobiernos que exigen actividades "exclusivamente religiosas" para obtener exenciones.

El mandato también viola la doctrina de no delegación porque Obamacare no limita o informa "cómo la HRSA debe ejercer su autoridad delegada plenaria para decidir qué servicios están cubiertos bajo la ACA", dijeron los abogados de las monjas.

"Incluso si el Congreso pretendía decidir la política nacional sobre un tema muy controvertido al ocultar un mandato anticonceptivo en una cláusula sobre servicios preventivos, no dio a su delegado ningún límite dentro del cual mantenerse", dice el escrito. "Peor aún, cualesquiera que fueran las decisiones de la HRSA obligarían a los empleadores cubiertos en todo el país", un fuerte indicador de delegación inconstitucional.

Beetlestone desatendió erróneamente estas cuestiones alegando que las Hermanitas son intervinientes en el desafío de los estados a la administración Trump, a pesar de que "estos argumentos van a la resarcibilidad y a la legitimación [legal]" y de que "se permite a los intervinientes plantear argumentos independientes y nosuperpuestos a los de las partes originales".

La juez inventó una excusa para dejar fuera a las monjas, una decisión del Circuito de Washington D.C. que estaba"limitada al contexto de las peticiones de revisión de los procedimientos de la agencia" que, no obstante, otorgaba a los jueces discreción para considerar argumentos de los intervinientes que son "potencialmente determinantes" del caso, como son los argumentos de las monjas, dice el escrito.

Incluso si la regulación no fuera requerida por la RFRA -las monjas argumentan que lo es- "no obstante, está permitida por la RFRA", aplicándose sólo a "grupos religiosos con objeciones religiosas sinceramente sostenidas a proporcionar anticonceptivos", y la administración Trump ha cumplido con el "bajo listón" para justificar la regulación bajo procedimiento administrativo,dice el escrito.

El mandato anticonceptivo falla el escrutinio estricto, que requiere "los medios menos restrictivos" para lograr los objetivos del gobierno, de muchas maneras, según las monjas.

El Congreso nunca impuso un mandato por ley, el mandato reglamentario original tiene cuatro exenciones explícitas para la actividad religiosa y laica, y las propias acciones de Pensilvania y Nueva Jersey desmienten sus argumentos, dice el escrito: El Estado de Keystone todavía carece de un mandato estatal comparable y la exención religiosa del Estado Jardín es aún más amplia.

"De hecho, todo el caso de los Estados se basa en la disponibilidad de una serie de programas estatales que sí proporcionan anticonceptivos," lo que contradice cualquier argumento de que obligar a las monjas a hacerlo sea el medio menos restrictivo, dijeron las monjas al tribunal de apelaciones.

