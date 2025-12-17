Elon Musk vuelve a respaldar al Partido Republicano y financia campañas rumbo a las elecciones de medio término
Lejos de tratarse de la primera vez que Musk apoya a los republicanos, lo cierto es que el magnate empresarial respaldó fuertemente a Trump durante las elecciones presidenciales de 2024.
El medio Axios reveló este martes que el magnate empresarial Elon Musk ha empezado a repartir dinero para varias de las diferentes contiendas republicanas por el Senado y la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio término de 2026. De acuerdo con lo publicado por el medio, dos fuentes revelaron que Musk entregó recientemente grandes cheques para ayudar a que los republicanos lograran salir victoriosos en las elecciones legislativas del año que viene, e incluso indicó que el dueño de X tendría planeado aportar aún más fondos a lo largo del ciclo electoral.
Según Axios, una fuente dentro de la Administración del presidente Donald Trump calificó la noticia como “significativa”, y añadió que “Elon fue una parte muy importante de la campaña en el ciclo pasado y no fue solo el dinero. Fue el impacto que aportó, la energía que aportó a la campaña”. En noviembre, el medio informó que Musk asistió a una cena con el ex subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el vicepresidente JD y Jared Birchall, quien participa en las gestiones de las donaciones políticas del dueño de Tesla.
Lejos de tratarse de la primera vez que Musk apoya a los republicanos, lo cierto es que el magnate empresarial respaldó fuertemente a Trump durante las elecciones presidenciales de 2024, las cuales enfrentaron al líder conservador y a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, luego de que el entonces presidente Joe Biden decidiera cancelar su campaña tras fuertes presiones por parte del mismo Partido Demócrata y algunos de los medios de comunicación más importantes del país. Algunos analistas han asegurado que el respaldo de Musk resultó crucial para la victoria de Trump en dicho evento electoral.
La relación entre Trump y Musk ha venido mejorando
El dueño de Tesla terminó dejando la Administración Trump y, poco después, protagonizó un fuerte encontronazo con el líder conservador en redes sociales, desde las cuales ambos emitieron diferentes tipos de insultos y acusaciones. Sin embargo, la relación entre ambos ha ido mejorando en los últimos meses, al punto en que Musk estuvo recientemente entre los asistentes a la cena ofrecida por Trump en la Casa Blanca al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.