Elon Musk vuelve a respaldar al Partido Republicano y financia campañas rumbo a las elecciones de medio término

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de diciembre, 2025

El medio Axios reveló este martes que el magnate empresarial Elon Musk ha empezado a repartir dinero para varias de las diferentes contiendas republicanas por el Senado y la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio término de 2026. De acuerdo con lo publicado por el medio, dos fuentes revelaron que Musk entregó recientemente grandes cheques para ayudar a que los republicanos lograran salir victoriosos en las elecciones legislativas del año que viene, e incluso indicó que el dueño de X tendría planeado aportar aún más fondos a lo largo del ciclo electoral.

Según Axios, una fuente dentro de la Administración del presidente Donald Trump calificó la noticia como “significativa”, y añadió que “Elon fue una parte muy importante de la campaña en el ciclo pasado y no fue solo el dinero. Fue el impacto que aportó, la energía que aportó a la campaña”. En noviembre, el medio informó que Musk asistió a una cena con el ex subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el vicepresidente JD y Jared Birchall, quien participa en las gestiones de las donaciones políticas del dueño de Tesla.

Lejos de tratarse de la primera vez que Musk apoya a los republicanos, lo cierto es que el magnate empresarial respaldó fuertemente a Trump durante las elecciones presidenciales de 2024, las cuales enfrentaron al líder conservador y a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, luego de que el entonces presidente Joe Biden decidiera cancelar su campaña tras fuertes presiones por parte del mismo Partido Demócrata y algunos de los medios de comunicación más importantes del país. Algunos analistas han asegurado que el respaldo de Musk resultó crucial para la victoria de Trump en dicho evento electoral.