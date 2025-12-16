Washington clasifica como grupo terrorista al cártel colombiano Clan del Golfo

Un soldado colombiano junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo AFP

Publicado por Diane Hernández 16 de diciembre, 2025

(AFP) Washington anunció este martes la designación como terrorista del Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia con el cual el gobierno izquierdista de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme.

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que el ejército estadounidense desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos de acuerdo a las cifras oficiales.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Qatar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

Ni financiación ni recursos a los terroristas

"Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas", añadió.

Esta agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

Desde que inició su mandato en 2022, Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

La designación como grupo terrorista de este cártel ocurre en medio de fuertes tensiones políticas entre la administración Trump, el propio presidente estadounidense y el jefe del gobierno colombiano.