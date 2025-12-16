Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Washington clasifica como grupo terrorista al cártel colombiano Clan del Golfo

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que el ejército estadounidense desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico.

Un soldado colombiano junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo

Un soldado colombiano junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del GolfoAFP

Diane Hernández
Publicado por
Diane Hernández

(AFP) Washington anunció este martes la designación como terrorista del Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia con el cual el gobierno izquierdista de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme.

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que el ejército estadounidense desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos de acuerdo a las cifras oficiales.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Qatar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

Ni financiación ni recursos a los terroristas 

"Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas", añadió.

Esta agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

Desde que inició su mandato en 2022, Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

La designación como grupo terrorista de este cártel ocurre en medio de fuertes tensiones políticas entre la administración Trump, el propio presidente estadounidense y el jefe del gobierno colombiano.  

¿Qué es el Clan del Golfo?

"Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia", anota el Departamento de Estado en su comunicado.

​El Clan del Golfo se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares. En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según el gobierno.

Recomendaciones

tracking