Abbott firma el mapa rediseñado de Texas

Publicado por Diane Hernández 29 de agosto, 2025

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este viernes una ley que establece un nuevo mapa de la Cámara de Representantes, y se espera que brinde a los republicanos cinco oportunidades adicionales de reelección antes de 2026.

El proyecto aprobado le otorgaría al Partido Republicano una importante victoria antes de las elecciones intermedias, mientras sus contrarios la llevan a los tribunales.

"Estoy a punto de firmar la ley que crea el mapa único, grande y hermoso que garantiza una representación más justa para Texas en el Congreso de los Estados Unidos", dijo Abbott en un video publicado en redes sociales , agradeciendo a varios legisladores y políticos por su trabajo en el mapa.

El Senado estatal aprobó las nuevas directrices del Congreso en la madrugada del fin de semana, mientras los demócratas buscaban retrasar su inevitable victoria. La senadora estatal de Texas, Carol Alvarado (demócrata), planeó realizar una maniobra obstruccionista de varias horas cuando la cámara alta se reunió poco después de la medianoche del sábado pasado, aunque los republicanos rápidamente la desestimaron.

La aprobación del mapa de Texas era inevitable dadas las mayorías republicanas en la legislatura estatal, junto con un gobernador republicano.

El nuevo mapa de la Cámara les permitiría a los republicanos aumentar su delegación hasta 30 miembros en lugar de los 25 que sirven actualmente, mientras el partido del presidente se prepara para los tradicionales vientos en contra asociados con los entornos de mitad de período.

El presidente del Partido Demócrata de Texas, Kendall Scudder, criticó los mapas en una declaración y prometió que el partido los cuestionaría. "Esto no ha terminado; veremos a estos payasos en los tribunales", dijo.