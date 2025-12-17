Wikipedia debate si el atentado contra judíos en un acto de Janucá en Sidney fue "terrorista"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de diciembre, 2025

El ataque, en el que unos hombres armados, que se cree que eran padre e hijo, dispararon y mataron a 15 personas durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, el domingo, se ha calificado ampliamente como un atentado terrorista. Sin embargo, los editores de Wikipedia están debatiendo si esa expresión es adecuada o si debería denominarse simplemente "tiroteo".

La página actual del sitio sobre el incidente se refiere a un "tiroteo" en el titular y, en el cuerpo del artículo, a un "tiroteo masivo terrorista".

Los editores del sitio web, que son voluntarios y a menudo anónimos, también están tratando de mantener los nombres de los atacantes fuera del artículo. Las fuerzas del orden han dicho que los tiradores se inspiraron en ISIS.

En la sección "discusión" de la página, los editores de Wikipedia debaten si un número suficiente de fuentes ha calificado el ataque como "terrorista" y si los presuntos autores, uno de los cuales ha muerto, son figuras públicas que deben ser identificadas.

Deborah Lipstadt, exenviada especial de Estados Unidos para supervisar y combatir el antisemitismo y profesora de historia judía moderna y estudios sobre el Holocausto en la Universidad de Emory, afirmó que si los editores realmente están tratando de caracterizar el ataque simplemente como un "tiroteo" en Wikipedia, entonces eso "no es ninguna sorpresa".

"Es solo que Wikipedia es fiel a sí misma cuando se trata de Israel, los judíos y el antisemitismo", afirmó.

"El Janucá debe celebrarse con luces de aceite, no con luces de gas", añadió David May, director de investigación y analista sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

