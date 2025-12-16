Informe de Inteligencia sacude a Washington: 18.000 sospechosos de terrorismo habrían ingresado al país durante el gobierno de Biden

Publicado por Diane Hernández 16 de diciembre, 2025

Un informe presentado ante el Congreso por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) encendió las alarmas sobre las consecuencias de la política migratoria aplicada durante la administración del expresidente Joe Biden. De acuerdo con el testimonio oficial, cerca de 18.000 personas catalogadas como "terroristas conocidos o sospechosos" habrían ingresado al país en los últimos cuatro años, principalmente a través de la frontera sur.

La información fue expuesta por el director del Centro Nacional contra el Terrorismo (NCTC), Joe Kent, durante una comparecencia ante legisladores a finales de la semana pasada. Kent sostuvo que las políticas de apertura fronteriza implementadas entre 2021 y 2025 permitieron la liberación y asentamiento en comunidades estadounidenses de individuos que, bajo los procedimientos habituales, no habrían sido admitidos en el país.

"La principal amenaza que enfrentamos ahora mismo es que no sabemos con certeza quién entró a nuestro país durante los últimos cuatro años", declaró Kent ante el Congreso. "Lo que hemos identificado es alarmante y quiero compartirlo con ustedes hoy", añadió, según consta en el informe remitido por la ODNI.

Según el funcionario, muchas de estas personas tendrían vínculos con organizaciones yihadistas como ISIS y Al Qaeda. Kent afirmó que la administración Biden no solo permitió su ingreso, sino que en algunos casos facilitó los procesos migratorios que les permitieron establecerse en territorio estadounidense.

El director del NCTC dedicó un apartado específico a la Operación 'Aliados Bienvenidos', el programa impulsado por la Casa Blanca para reubicar en Estados Unidos a decenas de miles de ciudadanos afganos tras la retirada militar de Afganistán. De acuerdo con su testimonio, parte de esos ingresos se produjo sin investigaciones completas ni entrevistas presenciales.

"A pesar de lo que se ha informado públicamente, estos individuos no fueron investigados adecuadamente para entrar a Estados Unidos", afirmó Kent. Indicó además que se han identificado aproximadamente 2.000 personas, dentro de un grupo de 88.000 afganos reubicados, con presuntos vínculos con organizaciones terroristas. A este grupo se sumarían otras 16.000 personas relacionadas con organizaciones extremistas que, según el informe, ingresaron al país bajo distintas vías migratorias durante el mismo período.

Kent aseguró que el NCTC trabaja de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para localizar y monitorear a estos individuos.

El informe hace referencia también a casos concretos que han generado preocupación en las agencias de seguridad. Entre ellos, el ataque ocurrido en Washington DC, en el que un ciudadano afgano abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional, causando la muerte de una de las víctimas. Según las autoridades, el agresor había sido admitido en el país en el marco de la Operación 'Aliados Bienvenidos'. Otro caso citado corresponde al arresto de un ciudadano afgano en Oklahoma, acusado de planear un atentado terrorista durante una jornada electoral, quien también habría ingresado a Estados Unidos bajo ese mismo programa.

Hasta el momento, la Oficina del expresidente Joe Biden no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones contenidas en el informe presentado por la ODNI. El documento, no obstante, ha reavivado el debate en el Congreso sobre la seguridad nacional, los mecanismos de verificación migratoria y el alcance de las políticas de admisión humanitaria aplicadas en los últimos años.