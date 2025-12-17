Maine promulga una ley que restringe la cooperación policial con las autoridades migratorias del ICE

Publicado por Diane Hernández 17 de diciembre, 2025

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, permitió la entrada en vigor de una nueva ley que prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración o asistir a las autoridades migratorias.

La medida, conocida como LD 1971, se convirtió en ley esta semana luego de que Mills optara por no firmarla ni vetarla dentro del plazo constitucional de diez días. Al expirar ese período, la legislación quedó promulgada automáticamente.

En declaraciones recogidas por medios locales, la gobernadora señaló que, pese a considerar el texto "imperfecto", decidió no bloquearlo debido a lo que calificó como "acciones inaceptables" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un artículo de opinión posterior, Mills cuestionó los operativos federales de inmigración y expresó preocupación por la detención de personas sin antecedentes penales.

La gobernadora también derogó una orden ejecutiva vigente desde administraciones anteriores que obligaba a las fuerzas del orden estatales a cooperar con ICE y otras agencias federales en materia migratoria.

En su argumentación pública, Mills sostuvo que el sistema migratorio federal requiere una reforma integral y afirmó que la aplicación actual de la ley ha generado temor entre familias inmigrantes. Asimismo, acusó al gobierno federal de incurrir en abusos y de utilizar la política migratoria como herramienta política.

¿Quién empujó el proyecto de ley en Maine?

El proyecto de ley LD 1971 fue presentado por la legisladora estatal Deqa Dhalac, representante demócrata por Portland y de origen somalí. Durante su presentación, Dhalac destacó su elección como un hecho histórico al convertirse en la primera mujer inmigrante, negra y musulmana en ocupar un escaño en la Legislatura de Maine.

Si bien la iniciativa contó con el respaldo de Mills, la legisladora criticó a la gobernadora por no haber firmado la ley de manera directa. En un comunicado citado por Breibart, Dhalac afirmó que la participación de la policía local en la aplicación de leyes migratorias federales debilita la confianza de las comunidades inmigrantes y afecta la seguridad pública.

"La delimitación clara entre las funciones de las fuerzas del orden estatales y las autoridades federales de inmigración es esencial para proteger a nuestras comunidades", señaló Dhalac, quien agregó que la nueva ley busca garantizar el debido proceso, la dignidad y la seguridad de todos los residentes del estado.