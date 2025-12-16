Trump amplía las restricciones de entrada a Estados Unidos: cinco nuevos países en la lista negra

Publicado por Joaquín Núñez 16 de diciembre, 2025

Donald Trump amplió las restricciones de entrada a los Estados Unidos, agregando cinco países nuevos a la lista negra. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca a través de un comunicado, en el que remarcaron que la medida está enmarcada en aumentar la seguridad nacional del país, al limitar e incluso prohibir el ingreso de ciudadanos provenientes de países considerados como de alto riesgo.

En concreto, los nuevos cinco países alcanzados por las restricciones son Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. A su vez, se agregaron restricciones totales y limitaciones de entrada a personas que posean documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbas.

La proclamación firmada por el presidente también impuso restricciones totales a dos países que anteriormente estaban sujetos a restricciones parciales: Laos y Sierra Leona.

La Administración Trump detalló explicaciones específicas para la aplicación de la restricción total de ingreso para cada caso. Por ejemplo, además de la actividad terrorista que el Departamento de Estado ubica en Niger, detallaron que el país africano "registró una tasa de permanencia excedida de visas B-1/B-2 del 13,41% y una tasa de permanencia excedida de visas F, M y J del 16,46%".

Otro ejemplo fue el caso de Siria, para el que señalaron que, "si bien el país trabaja para abordar sus desafíos de seguridad en estrecha coordinación con Estados Unidos, Siria aún carece de una autoridad central adecuada para la emisión de pasaportes o documentos civiles y carece de medidas adecuadas de control y verificación".

Las verificaciones sobre las restricciones de ingreso se incrementaron después del ataque contra dos oficiales de la Guardia Nacional en Washington DC, cuyo principal sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano.

"Las restricciones y limitaciones impuestas por la proclamación son necesarias para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los que Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan, obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros objetivos importantes en materia de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo", se lee en el texto de la proclama, difundida por la Casa Blanca.

"Es deber del presidente tomar medidas para garantizar que quienes desean entrar en nuestro país no causen daño al pueblo estadounidense", agrega.

Además, la proclamación agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a quince países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.