Adams apoya a Cuomo para la alcaldía de Nueva York

Publicado por Just The News 23 de octubre, 2025

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, respaldará al exgobernador de Nueva York. Andrew Cuomo el jueves para ser su sucesor, según la campaña del alcalde.

"El alcalde apoyará al ex gobernador Andrew M. Cuomo para la alcaldía y tiene la intención de hacer campaña junto a él", dijo el portavoz de la campaña de Adams, Todd Shapiro, en un comunicado que NBC New York difundió.

Adams, un demócrata que se presentó como independiente a las elecciones a la alcaldía de Nueva York, abandonó su candidatura el mes pasado. Cuomo, un demócrata que también se presentó como independiente, se enfrenta al candidato demócrata Zohran Mamdani y al candidato republicano Curtis Sliwa en las elecciones del mes que viene.

El apoyo se produce después de que Adams y Cuomo fueran vistos juntos en la cancha en el partido de los New York Knicks del miércoles por la noche, pocos minutos después del último debate sobre la alcaldía.

"Gran victoria de los Knicks. Tenemos que ganar para la ciudad. No podemos retroceder", publicó la cuenta de campaña de Adams en X tras el partido de baloncesto con una foto suya junto a la cancha con Cuomo.

Se espera que Adams y Cuomo anuncien el apoyo juntos más tarde el jueves.

© JTN