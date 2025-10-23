Cuomo y Sliwa arremeten contra las posiciones extremistas y antisemitas de Mamdani en el último debate por la alcaldía de Nueva York

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de octubre, 2025

Los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York protagonizaron una dura batalla durante su último debate este miércoles, con el radical demócrata Zohran Mamdani intentando mantener su ventaja, y el independiente Andrew Cuomo junto al republicano Curtis Sliwa argumentando no solo por qué son la mejor opción para la ciudad, sino también por qué la figura socialista podría causarle un grave daño a esta. Intercambiando acusaciones, los tres candidatos se reunieron por segunda vez en menos de una semana, esta vez en el LaGuardia Community College, en Long Island City, con los precedentes antisemitas y antiisraelíes de Mamdani y la renuencia de Sliwa a abandonar la contienda como los dos temas principales de este último debate.

Cuando se le preguntó si se sentía arrepentido de las “antiguas posturas antiisraelíes”, Mamdani comentó que uno de sus mayores compromisos, de ser electo, sería proteger a todos los judíos de Nueva York. “No condenarás el lema ‘globalizar la intifada’, que significa ‘matar judíos’. Hay un miedo sin precedentes en Nueva York. No fueron varios rabinos, fueron 650 los que firmaron la carta, no varios”, le contestó Cuomo, refiriendose a la carta en la que cientos de rabinos expresaron su rechazo a sus posturas contra Israel y asegurando que este era un peligro para la comunidad judía. Por su parte, el socialista respondió que “He escuchado a judíos neoyorquinos hablar sobre su temor al antisemitismo en esta ciudad, y lo que merecen es un líder que lo tome en serio, que lo erradique de los cinco distritos, no alguien que lo utilice como arma política para ganar puntos en un debate”. De igual forma, Sliwa le dijo a Mamdani que los neoyorquinos se sentían asustados y atemorizados al verlo como “el incendiario que avivó las llamas del antisemitismo” en la ciudad.

Redada migratoria y Rikers Island

Al ser preguntados sobre el operativo federal que tuvo lugar este martes en Chinatown, que resultó en la detención de nueve inmigrantes ilegales de África Occidental, los tres candidatos coincidieron en que la Administración del presidente Donald Trump había excedido su jurisdicción. Mientras que Cuomo calificó la redada como peligrosa y añadió que no se podía enviar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin coordinarse con la Policía de Nueva York, Sliwa señaló que el asunto debió haber quedado en manos de dicho cuerpo policial. Sin embargo, Mamdani fue más allá al asegurar que ICE no era más que una entidad temeraria que no se preocupa “por las personas a las que se supone que debe servir”.

Durante la segunda hora del debate, Cuomo y Mamdani protagonizaron otro acalorado intercambio luego de que se les preguntara si cerrarían Rikers Island, una prisión del Bronx que alberga a más de 7,500 reclusos, tras una ley aprobada por el concejo municipal en 2019 que ordena oficialmente su cierre para 2027. Sliwa aseguró que, de ser elegido, mantendría Rikers abierta. Por su parte, Cuomo aprovechó para atacar a Mamdani, asegurando que él no cerraría la prisión “como Mamdani pretende hacerlo”, ya que “no liberaría a 7,000 criminales en las calles de Nueva York”. En respuesta, el candidato socialista dijo que el actual alcalde, Eric Adams, ha hecho “casi imposible” cumplir con el plazo establecido, explicando luego que haría todo lo posible por lograrlo.

Por otra parte, Sliwa se negó en varias ocasiones a renunciar a su candidatura para que, de esta forma, sus votos pudieran ser absorbidos por Cuomo y así multiplicar sus posibilidades de derrotar a Mamdani, quien es el candidato que tanto el republicano como el exgobernador insistieron en calificar como un peligro para la ciudad debido a sus ideas extremistas.