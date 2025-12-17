Carlos Alcaraz se separa de su entrenador Juan Carlos Ferrero

Publicado por Williams Perdomo 17 de diciembre, 2025

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este miércoles en Instagram haber puesto fin a su colaboración con Juan Carlos Ferrero, su entrenador a lo largo de toda su carrera profesional en la que ha ganado 24 títulos, 6 de ellos Grand Slam.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño realidades (...) Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba", escribió el tenista murciano de 22 años en sus perfiles de X e Instagram.

Ferrero, de 45 años, colgó la raqueta en 2012, y desde 2018 ha sido el entrenador de Alcaraz, que tenía entonces 15 años.

Entrenador del año 2022 y 2025 La semana pasada, Juan Carlos Ferrero y Samuel López, que compartieron el puesto de entrenador de Alcaraz a lo largo de 2025, recibieron el premio ATP a los mejores entrenadores del año. Ferrero había ganado ya ese distintivo de forma individual en 2022, año en el que Alcaraz ganó en el US Open, su primer trofeo de Grand Slam.

"Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", explicó Alcaraz en su publicación, acompañada de varias fotos junto al que ha sido su tutor en su camino hacia la cima del tenis mundial.

Desde entonces, y con Ferrero siempre pendiente desde la grada, Alcaraz ha conquistado otro US Open (2025) además de dos trofeos de Roland Garros (2024, 2025) y otros dos de Wimbledon (2023, 2024).

"Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas (...) Gracias, Carlos, por la confianza, el esfuerzo, y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial", declaró Ferrero en su propia cuenta de Instagram.

"Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse", concluyó el exnúmero 1 mundial sobre su propia despedida.

Según la prensa española, Samuel López, de 55 años, continuará en solitario como entrenador de Alcaraz.