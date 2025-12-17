Melania Trump publica el tráiler de su documental

Publicado por Williams Perdomo 17 de diciembre, 2025

La primera dama, Melania Trump, publicó este miércoles el primer avance de su documental titulado con su nombre. La producción mostrará un poco lo que está detrás de bambalinas en la vida de la esposa del presidente. Se publicará el 30 de enero.

Melania, bajo la dirección de Brett Ratner —conocido por Rush Hour— y adquirida, según New York Post, por Amazon dentro de un acuerdo millonario de 40 millones de dólares cerrado en enero pasado, muestra a la exmodelo eslovena a lo largo de los 20 días anteriores a la investidura del republicano como el 47.º presidente.

"Aquí vamos de nuevo". Son las palabras que acompañan las imágenes que muestran a la primera dama preparándose para entrar en El Capitolio para la juramentación del mandatario. Vestida con su conjunto azul marino de Adam Lippes.

En el tráiler también se observan escenas entre Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida; la Torre Trump en el centro de Manhattan; y la sede del equipo de transición en Washington DC. Muestra momentos del diseño del vestido inaugural sin tirantes de la primera dama y de la sesión fotográfica que dio origen a su impactante retrato oficial en blanco y negro.

En un momento se ve cuando el presidente ensayaba su discurso para la investidura. “Mi legado más orgulloso será el de pacificador”, decía en ese momento el presidente electo.

“Pacificadora y unificadora”, agregó la primera dama.