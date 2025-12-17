Trump añade a la Autoridad Palestina y Siria a la lista de restricción de visados de EEUU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump, impuso el martes una nueva prohibición de viaje e inmigración para cualquier persona que intente entrar en Estados Unidos con documentos emitidos por la Autoridad Palestina (AP) o Siria.

La proclama presidencial amplía las prohibiciones totales y parciales a 19 países que se emitió por primera vez en junio a una lista más larga de 27 países, la mayoría en África, y la Autoridad Palestina.

El secretario de Estado, la fiscal general, la secretaria de Seguridad Nacional y la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos determinaron que los países en cuestión y la Autoridad Palestina "no pueden cumplir los criterios básicos para identificar a sus nacionales y residentes que suponen amenazas para la seguridad nacional y la seguridad pública, y para compartir información con los Estados Unidos".

"Por ejemplo, sólo el 40% del territorio de un país está bajo control gubernamental completo, y los funcionarios de ese país han señalado que su capacidad para procesar, alojar o vigilar de forma segura a los no ciudadanos es limitada", escribió el presidente. "Otros países han sido objeto de esfuerzos exitosos para derrocar o socavar sus gobiernos, con el resultado de que los grupos terroristas radicales operan con mínima, o ninguna, interferencia de las fuerzas del orden".

En el caso de la Autoridad Palestina, "varios grupos terroristas designados por EEUU operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses", según el presidente.

"Es probable que la reciente guerra en estas zonas haya puesto en peligro la capacidad de investigación y control", afirma la declaración. "A la luz de estos factores, y teniendo en cuenta el débil o inexistente control ejercido sobre estas zonas por la AP, las personas que intentan viajar con documentos de viaje emitidos o aprobados por la Autoridad Palestina no pueden ser investigadas adecuadamente y aprobadas para entrar en Estados Unidos".

La prohibición se aplica tanto a los visados de inmigrante como a los de no inmigrante, con excepciones y exenciones caso por caso, incluidos los residentes permanentes legales, los ciudadanos con doble nacionalidad que viajen con un pasaporte distinto y los atletas y el personal que participen en los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y otros eventos deportivos.

Otros países recién añadidos a la lista bajo prohibición total son Sudán del Sur, Burkina Faso y Mali. Algunos países, como Laos, Cuba y Venezuela, pasaron de una restricción de prohibición parcial a una restricción total en virtud de la nueva orden. Turkmenistán es el único país al que se ha levantado la prohibición de viajar para no inmigrantes después de que "colaborara de forma productiva con Estados Unidos y demostrara avances significativos en la mejora de sus procedimientos de gestión de identidad y de intercambio de información".

Estados Unidos ha dado muestras de estrechar lazos con el nuevo gobierno sirio bajo su presidente, Ahmed al-Sharaa, un antiguo miembro de al-Qaeda que lideró el derrocamiento del régimen de Assad hace un año.

Eso ha incluido el levantamiento de las sanciones por orden ejecutiva y una derogación pendiente de las sanciones de la Ley César bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2026 que aprobó la Cámara a principios de este mes.

La prohibición del martes a los viajeros sirios señala que el país está "emergiendo de un prolongado periodo de disturbios civiles y luchas internas".

"Aunque el país está trabajando para hacer frente a sus problemas de seguridad en estrecha coordinación con Estados Unidos, Siria sigue careciendo de una autoridad central adecuada para la expedición de pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas apropiadas de control e investigación de antecedentes", señala el texto.

