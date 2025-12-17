Warner rechaza la contraoferta hostil de compra de Paramount

El logo de la Warner Bros. Discovery en una de sus oficinas AFP.

Publicado por Diane Hernández 17 de diciembre, 2025

Warner Bros. Discovery rechazó este miércoles una oferta de adquisición hostil de Paramount lanzada la semana pasada, intentando detener los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir el gigante de Hollywood.

En un comunicado citado por AFP, Warner Bros dijo que su junta directiva determinó por unanimidad que la oferta de Paramount "no es lo mejor para los intereses de WBD y sus accionistas y no cumple con los criterios de una 'Propuesta Superior' según los términos del acuerdo de fusión de WBD con Netflix", anunciado oficialmente el 5 de diciembre.

"Creemos firmemente que la unión de Netflix y Warner Bros. ofrecerá a los consumidores más opciones y valor, permitirá a la comunidad creativa llegar a un público aún mayor con nuestra distribución combinada e impulsará nuestro crecimiento a largo plazo", agregó el conglomerado.

La oferta hostil de Paramount

Paramount presentó una contraoferta días atrás, pidiendo a los accionistas que rechacen el acuerdo con Netflix, que además era favorecido por la junta directiva de Warner Bros.

Paramount ofrece 30 dólares por acción de Warner frente a los 27,75 dólares que había puesto Netflix sobre la mesa en las negociaciones.

Si bien la oferta de Paramount -que valoró en 108.000 millones de dólares a Warner Bros- no está del todo descartada, la empresa de distribución y producción de películas sí dejó claro que la junta directiva no está a favor de la propuesta.

De igual modo, los accionistas aún podrían vender sus acciones a la plataforma de streaming, dejando toda la compañía en sus manos, incluyendo a los grandes del cable CNN y Discovery.

Paramount habría presentado seis ofertas diferentes: ¡todas rechazadas!

El conglomerado Paramount habría presentado -según dijo- seis ofertas diferentes que el grupo directivo de Warner rechazó antes de anunciar su acuerdo con Netflix. Recién después del anuncio fue que presentó su oferta directamente a los accionistas del conglomerado.

Un cambio de propiedad en Warner transformaría drásticamente la industria del entretenimiento y los medios, impactando la producción cinematográfica, las plataformas de streaming para consumidores y, en el caso de Paramount, el panorama informativo.

¿Qué pasaría con los estrenos en salas y el mundo informativo? la compra de la multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento ha generado alarmas sobre lo que podrían significar para la producción cinematográfica y televisiva, y también para el negocio de los medios.



Si bien Netflix ha prometido seguir distribuyendo las películas de Warner Bros en los cines si su oferta de adquisición del histórico estudio tiene éxito, los críticos han señalado su modelo de negocio anterior y su dependencia de los estrenos en línea.

​

​Paramount y Warner Bros son dos de los cinco grandes estudios históricos que quedan en Hollywood hoy en día.

​

​Por otra parte, el intento de Paramount de adquirir las cadenas de cable y el negocio de noticias de Warner también uniría a CBS y CNN. Además de acelerar aún más la consolidación de los medios, esto podría plantear interrogantes sobre los cambios en el control editorial.



Trump y sus dudas sobre la venta de Warner

El presidente Donald Trump también expresó sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood por parte de Netflix, afirmando que el gigante del streaming ya tiene "una gran porción del mercado" y que "podría ser un problema".

La propuesta suscitó inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood.

Si la operación se concretara, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Sin embargo, no heredaría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros. Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Aún así, la plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y The Lord of the Rings, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Game of Thrones.

Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.