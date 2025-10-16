EN VIVO | Primer debate por la Alcaldía de Nueva York: Cuomo y Sliwa desafían al favorito Mamdani

Un collage de los tres candidatos a la Alcaldía de Nueva York Cordon Press / VOZ

Los tres candidatos a la Alcaldía de Nueva York —el demócrata y socialista Zohran Mamdani, el exgobernador Andrew M. Cuomo (demócrata, pero independiente en la contienda) y el republicano Curtis Sliwa— se enfrentan esta noche en el primer debate de la elección general por el mayor cargo de 'La ciudad que nunca duerme'. El encuentro se realiza en el 30 Rockefeller Plaza, en Manhattan, a partir de las 19:00 ET, y marca una de las últimas oportunidades para que los candidatos presenten sus visiones sobre el futuro de la ciudad, la seguridad pública y el costo de vida.

07:45 pm Cuomo acusa a Mamdani de “no ser demócrata” por no apoyar a Harris 01:55 17/10/2025 01:55 17/10/2025 Cuomo atacó a Mamdani por promover la campaña “déjenlo en blanco” en la primaria presidencial demócrata, en lugar de apoyar a Kamala Harris. “¡Tú no eres demócrata!”, exclamó Cuomo.



Mamdani se defendió: “Dije ‘déjenlo en blanco’ en la primaria presidencial porque las primarias son nuestro espacio para expresar disenso”, y a continuación habló del “genocidio” de los palestinos.

07:40 pm Mamdani declara tener solo $2.000 en el banco 20:49 16/10/2025 20:49 16/10/2025 En sus declaraciones financieras más recientes, Zohran Mamdani informó tener apenas US$2.000 en el banco, pese a su salario anual de US$131.000 como legislador estatal. El socialista de 33 años sí declaró cuatro acres de terreno en Uganda, valuados entre US$150.000 y US$250.000, pero ninguna propiedad en EE. UU.

07:35 pm Ninguno de los candidatos apoya cooperación del NYPD con la Guardia Nacional 20:49 16/10/2025 20:49 16/10/2025 Ante la pregunta de si permitirían que el NYPD trabajara con la Guardia Nacional si fuera enviada por el presidente, ninguno de los tres candidatos levantó la mano. El tema surgió después de que Trump amenazara con desplegar tropas federales en Nueva York, como ya hizo en otras ciudades.

07:27 pm Cuomo ataca duramente a Mamdani por Hamás 20:45 16/10/2025 20:45 16/10/2025 El exgobernador Cuomo arremetió contra Mamdani por su postura sobre Israel y Gaza, acusándolo de negarse a condenar explícitamente a Hamás: “El asambleísta no va a condenar a Hamás". También dijo que Mamdani “no reconoce el derecho de Israel a existir como Estado judío” y lo vinculó con consignas antisemitas como “del río al mar”.



Cuomo encuadró a Mamdani como “radical” en política exterior y llevó el foco del intercambio al conflicto en Medio Oriente, en una ciudad donde la relación con la Casa Blanca y los recortes federales son temas sensibles en campaña.



07:20 pm Trump se convierte en el centro del debate en Nueva York 01:27 17/10/2025 01:27 17/10/2025 Sin estar presente, el presidente Donald Trump dominó claramente los primeros minutos del debate por la Alcaldía de Nueva York. Los tres candidatos fueron presionados sobre cómo manejarían la relación con la Casa Blanca, tras las reiteradas amenazas de recortes federales a la ciudad.



El demócrata Zohran Mamdani prometió “trabajar con el presidente” si eso ayuda a reducir el costo de vida, pero lo acusó de usar el poder para perseguir adversarios y promover deportaciones masivas.



El independiente Andrew Cuomo adoptó un tono más conciliador, recordando sus choques con Trump durante la pandemia y afirmando que “colaborará cuando sea posible, pero lo enfrentará si intenta dañar a Nueva York”.



Por su parte, el republicano Curtis Sliwa defendió la necesidad de negociar directamente con el mandatario. Pidió mantener el proyecto ferroviario Gateway, pero eliminar las nuevas estaciones de la línea Q, calificándolas de “no esenciales”.

07:14 pm Sliwa busca diferenciarse de sus rivales y apela al votante inconforme 01:18 17/10/2025 01:18 17/10/2025 El republicano Curtis Sliwa abrió su participación resaltando su perfil ajeno al poder y recordando que era su primera vez frente a Mamdani y Cuomo. Sin su característica boina roja, aprovechó su turno para marcar diferencias y subrayar su desventaja frente a los dos principales candidatos, en una ciudad donde los demócratas superan ampliamente a los republicanos

07:10 pm Cuomo se enfoca en experiencia y defensa personal 01:17 17/10/2025 01:17 17/10/2025 El exgobernador Andrew M. Cuomo, que se presenta como independiente, comenzó destacando la experiencia como el factor clave para gobernar la Ciudad de Nueva York. Afirmó que los alcaldes que fracasan “son los que no tienen experiencia en gestión” y defendió su historial frente a las acusaciones que marcaron su salida del cargo, asegurando que “no había base” para los informes sobre acoso.

07:07 pm Mamdani abre con su mensaje de campaña

01:16 17/10/2025 01:16 17/10/2025 El demócrata y candidato socialista Zohran Mamdani inició el debate reafirmando su eje principal de campaña: enfrentar al presidente Trump y cumplir sus promesas de "asequibilidad".



Dijo que el titular de su gestión sería “Mamdani continúa enfrentando a Trump y cumple con la asequibilidad”.



Su intervención inicial buscó proyectar continuidad y contrastar su enfoque progresista frente al de sus rivales.

06:55 pm Contexto de la carrera: quién es quién y qué está en juego 01:06 17/10/2025 01:06 17/10/2025 El asambleísta Zohran Mamdani, de 33 años, es el rostro más notable de una nueva generación política de izquierda en Nueva York. Hijo de inmigrantes ugandeses de ascendencia india y autodeclarado socialista, ha generado entusiasmo entre los votantes jóvenes y las bases progresistas, pero también inquietud entre el empresariado y sectores moderados del Partido Demócrata. Su agenda propone un congelamiento de alquileres, guardería gratuita, transporte público gratuito y una reestructuración profunda del NYPD, medidas que sus críticos califican de inviables o radicales.



El exgobernador Andrew Cuomo, que busca un retorno político tras su renuncia en 2021 por denuncias de acoso sexual, intenta mostrarse como el único candidato con experiencia ejecutiva real capaz de equilibrar las finanzas y enfrentar la crisis de vivienda. Expulsado de las primarias demócratas, ahora compite como independiente, con el reto de limpiar su imagen y atraer al votante moderado que desconfía de Mamdani.



El republicano Curtis Sliwa, figura conocida por fundar el grupo de patrullas ciudadanas Guardian Angels, centra su discurso en la seguridad y el orden, proponiendo sumar 7.000 policías y revertir leyes de reforma penal. Aunque enfrenta una desventaja estructural en una ciudad con seis demócratas por cada republicano, su tono directo y su presencia mediática lo mantienen en el radar.



El debate de esta noche será clave para definir si Mamdani consolida su ventaja o si Cuomo logra recuperar terreno con una estrategia de contraste directo. Las encuestas más recientes lo muestran con más del 40 % de intención de voto, seguido por Cuomo y, a distancia, Sliwa.

06:45 pm En minutos arranca el debate. Conozca a los moderadores 19:59 16/10/2025 19:59 16/10/2025 El evento se lleva a cabo en el Rockefeller Center, moderado por David Ushery y Melissa Russo (NBC 4), Rosarina Bretón (Telemundo 47) y Sally Goldenberg (Politico). Es el primero de dos encuentros antes de las elecciones del 4 de noviembre.

06:38 pm Mamdani llegó acompañado de música 19:58 16/10/2025 19:58 16/10/2025 El favorito demócrata Zohran Mamdani caminó las seis cuadras que separan la Trump Tower del Rockefeller Plaza junto a una banda de metales, en una puesta en escena simbólica contra el presidente Donald Trump. “No solo nos enfrentamos a Donald Trump, sino a todo el sistema que lo creó, el mismo que también nos dio a Andrew Cuomo”, dijo ante simpatizantes

06:27 pm Cuomo llega al edificio 19:57 16/10/2025 19:57 16/10/2025 El exgobernador Andrew Cuomo llegó al 30 Rockefeller Plaza cuando los partidarios de sus rivales ya se habían retirado. A la prensa le aseguró que su meta en el debate es “que los neoyorquinos escuchen la verdad”.