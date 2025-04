Entrevista a Winsome Sears: “La gente de Virginia sólo quiere sentido común”

Publicado por Joaquín Núñez 11 de abril, 2025

Winsome Earle-Sears se enfrentará a la demócrata Abigail Spanberger en las elecciones a gobernador de Virginia. La actual vicegobernadora republicana se presenta como la candidata de la continuidad, asegurando que una victoria demócrata haría retroceder al estado y le costaría a los virginianos a través de impuestos, más regulaciones y menos libertad en la educación.

Con la elección del 4 de noviembre cada vez más cerca, Sears habló con VOZ en una entrevista en la que destacó su gestión junto al gobernador Glenn Youngkin, mostrándose como la mejor opción para liderar el estado durante los próximos años.

En concreto, remarcó su liderazgo en tres pilares fundamentales: libertad educativa, más seguridad pública y un ambiente amigable para que florezcan los negocios. Resumió todo eso como una plataforma de "sentido común".

"A los votantes les encanta lo que ven"

No tardó mucho en recordar a su padre, quien llegó a Estados Unidos con solo 1 dólar y 75 centavos. Hoy, analiza su historia como una que vale la pena ser contada para inspirar a otros: "Así que puedes ver la vida como algo negativo que está pasando, o puedes decir, sí, eso está pasando, pero esta es la única vida que tengo, y voy a encontrar lo bueno en ella. Y eso es lo que tenemos que hacer, incluso en los buenos momentos, porque te pasarán cosas malas en los buenos momentos, y tienes que encontrar una manera de motivarte para continuar".

"Oportunidad. Oportunidad y punto. Sin poner a la gente en cajas ni por raza ni por género ni por lo que sea, sino simplemente oportunidades para todos, para levantar todos los botes. Así que he tenido una vida larga y variada, y ahora me presento a gobernador. Y vamos a hacerlo de nuevo porque la gente sólo quiere sentido común", añadió.

Con la campaña ya en marcha, aseguró que los votantes están muy contentos con la gestión Youngkin-Sears, dado que dieron vuelta una difícil situación luego de dos mandatos demócratas en el estado, más aún después de la pandemia.

"La gente no estaba trabajando, los negocios estaban cerrados, y las escuelas estaban cerradas, nuestras casas de culto estaban cerradas. Todo estaba cerrado en Virginia. En otros estados, sin embargo, se podía ver que no teníamos que cerrar de la manera que lo hicimos. Un hombre tomó la decisión de cerrarnos, y fue el ex gobernador demócrata. Así que importaba quién era el gobernador", recordó Sears.

La educación, un pilar en la plataforma de Sears

La educación fue quizás el tópico que definió las elecciones de 2021, facilitando la victoria de Youngkin para gobernador, de Jason Miyares para fiscal general y, por supuesto, la de Sears para vicegobernadora.

Cuatro años después, Sears defendió a capa y a espada la gestión educativa y prometió seguir progresando a futuro, con la esperanza de tener mayoría en la Legislatura estatal. En concreto, destacó la apertura escolar, el impulso a las escuelas charter y las escuelas laboratorio, un aumento del 18% en el presupuesto para el salario docente, multimillonarias inversiones educativas y reforzar el rol de los padres en la educación de sus hijos.

Sin embargo, lamentó no haber podido deshacerse de los "códigos postales", dado que estos determinan a qué escuelas públicas pueden acceder los niños. "Lo impulsé cada año, pero no puede lograrlo porque necesitas cooperación", señaló, haciendo referencia a los demócratas.

"Spanberger dice ser una moderada, pero no lo es"

Sears también le dedicó unas palabras a su oponente, la excongresista demócrata Abigail Spanberger: "Dice ser moderada, pero no lo es. Votó en contra de financiar las fuerzas del orden, no quería que tuvieran el dinero, y entonces eso significaba que tendríamos aún menos oportunidades de estar seguros. Eso no tiene sentido para nadie. Y, sin embargo, ella es de la CIA. Habla de ser de la CIA, pero ya sabes, si no tienes seguridad en tu propia comunidad, en tus aulas, en tu negocio, en tu trabajo, nada de esto funciona".

Sobre los riesgos que implicaría una victoria de Spanberger para los virginianos, Sears remarcó que "los creadores de empleo necesitan saber que hay continuidad, que hay estabilidad". "No van a conseguir eso con Abigail. Ella te cobrará impuestos, así que tu billtera va a ser un problema para ti. La educación de tus hijos va a ser un problema, y tu seguridad también va a ser un problema con ella", continuó.

"Tenemos que asegurarnos de mantener todo el progreso que tenemos en Virginia"

Por último, la vicegobernadora de Virginia remarcó la necesidad de un triunfo republicano en noviembre para que el estado no de pasos hacia atrás.

"Nosotros, si queremos continuar con todo lo bueno que estamos haciendo aquí, vamos a necesitar a alguien que, creo, sólo voy a decirlo, tenga un poco de sentido común. (...) No vamos a poner más regulaciones a las empresas, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Las empresas simplemente se irán. Se irán a otro estado. Ella quiere sacar aún más dinero de tu bolsillo en impuestos. ¿Cuánto más del dinero por el que trabajé tan duro mereces? ¿No puedes arreglártelas con el dinero que ya tienes? ¿Usas sabiamente el dinero que te damos en impuestos?", exclamó Sears.

"La gente entiende que tenemos que ganar. No tenemos otra opción que ganar. Y con mi victoria, continuaremos, como he dicho, el progreso hacia delante que hemos hecho. Pueden mirar, por ejemplo, a Maryland, y ver que si hay un gobernador demócrata, nos harán retroceder. Maryland está ahora mismo endeudada, y están subiendo los impuestos. (...) Avanzar es el único camino, no vamos a retroceder", sentenció.

La importancia de la elección a gobernador en Virginia Junto con Nueva Jersey, esta elección es vista como la primera prueba de popularidad real para un presidente, con un interés todavía mayor cuando se trata del primer año en el cargo del inquilino de la Casa Blanca. Esto ha sido cierto particularmente en Virginia, dada su demografía y su tradición de estado púrpura, aunque en estos últimos años la tendencia es ligeramente demócrata.



Hace varias décadas que los virginianos han adoptado la costumbre de hacerle saber al presidente su descontento. Desde 1970 hasta la actualidad, solo en una oportunidad el candidato a gobernador que ganó en Virginia fue del mismo partido que ocupaba la Casa Blanca. Fue en 2013, cuando el demócrata Terry McAuliffe derrotó al republicano Ken Cuccinelli por un margen de 2,5 puntos porcentuales.



En este contexto, el Partido Republicano espera hacer historia el próximo 4 de noviembre al lograr retener la gobernación de Virginia controlando al mismo tiempo la Casa Blanca.

La entrevista completa a Winsome Sears