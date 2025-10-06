Trump pide al candidato demócrata a fiscal general de Virginia que abandone la carrera tras salir a la luz mensajes de texto violentos

Publicado por Just The News 6 de octubre, 2025

El presidente Trump pidió al candidato demócrata a fiscal general de Virginia que se retire de la contienda, tras revelarse que envió mensajes de texto en los que hacía referencias violentas a un ex líder legislativo republicano.

Según los mensajes de texto de agosto de 2022 obtenidos por National Review, el candidato, Jay Jones, escribió lo siguiente a la delegada de Virginia Carrie Coyner: "Tres personas, dos balas. Gilbert, Hitler y Pol Pot. Gilbert recibe dos balas en la cabeza".

Los comentarios de Jones iban dirigidos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Todd Gilbert, y al parecer incluían una declaración en la que deseaba hacer daño a sus hijos.

Trump se unió al vicepresidente JD Vance, al gobernador de Virginia Glenn Youngkin, y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson para pedir a Jones que renuncie a la candidatura.

"Acaba de salir a la luz que el Lunático de la Izquierda Radical, Jay Jones, que se presenta contra Jason Miyares, el GRAN Fiscal General de Virginia, hizo chistes ENFERMOS y DESMADRADOS, si es que eran chistes, que no tenían ninguna gracia, y que escribió y envió a la gente, sobre el asesinato de un Legislador Republicano, su mujer y sus hijos", publicó Trump en Truth Social el domingo.

Jones se disculpó el viernes, diciendo que asume "plena responsabilidad" por sus acciones.

"Al volver a leer esas palabras se me revolvió el estómago. Estoy avergonzado y arrepentido", dijo Jones. Añadió que pidió disculpas directamente a Gilbert y a su familia.

