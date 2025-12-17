Trump insta a todas las naciones a combatir las "fuerzas malignas del terrorismo islámico"

Publicado por Williams Perdomo 17 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump pidió el martes una lucha global contra el "terrorismo islámico radical". La petición del republica llega después de que 15 personas fueran baleadas y asesinadas en el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney.

"Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", dijo Trump en una recepción de Janucá en la Casa Blanca.

Desde la Sala Este, el presidente envió un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas en el ataque terrorista:

"Permítanme un momento para enviar nuestro cariño y nuestras oraciones a toda nuestra nación, al pueblo australiano y, en especial, a todos los afectados por el horrible y antisemita ataque terrorista. Nos unimos al duelo por todos los fallecidos y rezamos por la pronta recuperación de los heridos, algunos de ellos con heridas muy graves. Como probablemente sepan, todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y lo estamos haciendo", añadió el presidente.

Entre tanto, el presidente compartió en sus redes sociales un artículo de Jerusalem Post en el que se recordó que "Hamás conmemora 38 años desde su fundación y cita la masacre del 7 de octubre como un hito".

El presidente Donald Trump afirmó el pasado domingo que los judíos estadounidenses que celebren Janucá no tendrán que sentirse preocupados por su seguridad:

“Celebren con orgullo; siéntanse orgullosos de quiénes son”, comentó el mandatario republicano durante una aparición en la cadena conservadora Fox News.