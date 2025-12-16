Trump anuncia discurso a la nación desde la Casa Blanca el miércoles por la noche

Publicado por Sabrina Martin 16 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump ofrecerá un discurso a la nación en vivo desde la Casa Blanca la noche del miércoles, según anunció el propio mandatario este martes. La intervención está programada para las 9:00 p. m., hora del este, y será transmitida a nivel nacional.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que Trump confirmó el horario del discurso y expresó optimismo sobre la situación del país. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál será el tema central del mensaje ni los puntos específicos que abordará el presidente durante su intervención.

El discurso marcará una nueva aparición formal del mandatario en un formato reservado para mensajes de alcance nacional.

El último discurso de este tipo La última vez que Trump se dirigió formalmente a los estadounidenses en un discurso de este tipo fue en noviembre, tras un tiroteo en la capital del país en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Desde entonces, el presidente ha mantenido comunicación pública principalmente a través de declaraciones a la prensa y mensajes difundidos en plataformas digitales.

La agenda económica en el centro del debate

Durante los últimos meses del año, Trump ha destacado de manera recurrente los resultados de su política arancelaria. En ese contexto, el presidente ha señalado que los ingresos generados por los aranceles podrían utilizarse para realizar pagos directos a los estadounidenses.

El mes pasado, Trump indicó que la Administración había recaudado cientos de millones de dólares a través de los aranceles y que esos fondos podrían comenzar a distribuirse como dividendos a partir de mediados de 2026, con la posibilidad de un ligero retraso en el calendario.

La idea fue planteada inicialmente a comienzos de noviembre, cuando el presidente sugirió que los pagos podrían ascender a 2.000 dólares para personas de ingresos bajos y medios, mientras que los recursos restantes se destinarían a reducir la deuda nacional.

Estados Unidos enfrenta una deuda nacional cercana a los 38 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente los ingresos obtenidos por concepto de aranceles. Aun así, la recaudación por derechos de aduana ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos meses.