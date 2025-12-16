La investigación del FBI sobre la Fundación Clinton y Uranium One se archivó por lentitud en el proceso y la prescripción de los delitos

Publicado por Jerry Dunleavy 16 de diciembre, 2025

Los investigadores federales creían que había pruebas significativas que merecían la pena seguir en relación con posibles delitos relacionados con la Fundación Clinton y la aprobación por parte del Departamento de Estado de la venta de Uranium One a intereses estatales rusos, pero los retrasos del Departamento de Justicia y del FBI hicieron que la investigación acabara por problemas de prescripción.

La venta de Uranium One, con sede en Canadá, a la empresa estatal rusa Rosatom fue objeto de gran controversia y escrutinio por parte de republicanos y otros grupos que argumentaban que la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, había ayudado a aprobar el acuerdo y que la Fundación Clinton podría haberse beneficiado de él.

Agentes y fiscales del FBI y del DOJ también creían que la saga podría haber sido delictiva, pero las órdenes de dirigentes del DOJ como la entonces fiscal general adjunta Sally Yates y el entonces director adjunto del FBI Andrew McCabe frenaron y obstaculizaron la investigación hasta el punto de que ya no se podía continuar.

Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia en Little Rock, Arkansas y otros lugares examinaron de cerca el escándalo, pero en gran medida se les impidió llevar a cabo una investigación seria debido a los retrasos de la dirección y, tras esos retrasos, a los argumentos de que el delito había prescrito.

Jonathan Ross, entonces primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, argumentó en un correo electrónico de 2018 que "no hay ninguna barrera legal para continuar la investigación actual" sobre la Fundación Clinton y Uranium One. Ross ha servido como fiscal federal en Arkansas desde 2022, incluso durante el segundo mandato de Trump.

El entonces fiscal federal Cody Hiland, de Arkansas, también envió un correo electrónico en 2018 al entonces fiscal federal John Huber, de Utah, en el que resumía en gran medida los argumentos de Ross y subrayaba que "no creemos que la acusación haya prescrito", en parte "porque los pagos de los sujetos de la investigación a la Fundación se realizaron de forma continua entre 2007 y 2014".

Una cronología interna de la investigación del FBI recientemente desclasificada también argumentaba que las afirmaciones de que la investigación sobre Uranium One había prescrito "no tenían en cuenta si actos de ocultación, como la eliminación de correos electrónicos en 2015 y la realización de declaraciones y manifestaciones adicionales sobre dichas eliminaciones, habrían ampliado el plazo de prescripción", y también señalaba posibles leyes penales federales, como la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), el fraude grave contra los Estados Unidos y el fraude bancario.

La línea temporal también argumentaba que el artículo 18 del Código de los Estados Unidos § 3287 —Ley de suspensión del plazo de prescripción en tiempo de guerra— también debería haber ampliado el plazo de prescripción para este presunto delito.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, puso a disposición de Just the News el pasado fin de semana los documentos que le facilitaron el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi.

La saga de Uranium One

Uranium One era una empresa canadiense que explotó uranio en todo el mundo, con activos en Eurasia, África y América del Norte. Sus instalaciones en Wyoming, Utah y otros estados representaban aproximadamente el 20% de la capacidad de uranio de EEUU en ese momento, lo que provocó que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) aprobara una adquisición por parte de la empresa respaldada por el Estado ruso. La entonces secretaria de Estado Clinton formaba parte de ese comité y tuvo un papel destacado en la configuración de la política exterior de la Administración Obama.

Los accionistas de Uranium One invirtieron millones de dólares en la Fundación Clinton antes de la aprobación del CFIUS, pero, sin embargo, la investigación se fue diluyendo debido a los retrasos desde las altas esferas y a los debates internos sobre si había prescrito el plazo de prescripción.

La Fundación Clinton no respondió a una solicitud de comentarios.

Las disputas sobre la prescripción ralentizan la investigación sobre Uranium One a pesar de las pruebas

Una vez que la investigación había sido esencialmente retrasada durante un año y arrastrada más allá de las elecciones de noviembre de 2016, la línea de tiempo muestra que los funcionarios del DOJ bajo Trump comenzaron entonces a plantear sus "preocupaciones con respecto al estatuto de limitaciones" en torno a la investigación de la Fundación Clinton y la saga Uranium One. Ross argumentó que las afirmaciones relacionadas con la prescripción eran erróneas, y que existían pruebas sustanciales para investigar.

El cronograma indicaba que la oficina de campo del FBI en Nueva York "inició una investigación preliminar" el 22 de enero, la oficina de campo de Little Rock "inició una investigación de campo completa" el 27 de enero y la oficina de campo de Washington "inició una investigación preliminar" el 29 de enero de 2016. La intersección de la Fundación Clinton con la saga Uranium One formó parte de la investigación desde el principio.

La cronología también decía que "el FBI de Little Rock presenta la apertura de un caso solicitando una investigación de campo completa en relación con Clinton Giustra Enterprise Partnership, Clinton Giustra Sustainable Growth Initiative, Uranium One, Uranium One Americas, Frank Giustra, Ian Telfer.

La línea de tiempo indicaba que, a finales de noviembre de 2016, el entonces jefe criminal James Gatta "informó que EDNY tenía algunas preocupaciones con respecto a la prescripción", mientras que el entonces fiscal federal Robert Capers dijo que "el caso podría tener problemas de prescripción" y que "Capers quería cerrar este capítulo y seguir adelante."

El entonces primer fiscal adjunto Patrick Harris a finales de enero de 2018 "envía un correo electrónico a todo el equipo de investigación y al fiscal Hiland indicando que, en su opinión que hemos considerado errónea, el plazo de prescripción de toda la investigación finaliza el 2/1/2018", según la cronología.

Definición del último acto de una conspiración

Hiland envió un correo electrónico de junio de 2018 a Huber proporcionando "una actualización sobre la investigación de CF" y diciendo que "Jonathan" - presumiblemente Jonathan Ross "reunió gran parte de esto para usted." El correo electrónico decía que "la Oficina tiene 17 302s [entrevistas] y 9 Resúmenes de Inteligencia" y decía que "la mayoría de los 302s existentes pertenecen directamente al componente Uranium One de la investigación".

El fiscal dijo que el equipo no creía que el delito hubiera prescrito, subrayando que "el último acto en favor de una conspiración es la fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo de prescripción, no la fecha a partir de la cual un funcionario público dimitió/dejó su cargo".

"Sería poco comunicativo si no transmitiera mi creencia de que nuestros agentes locales siguen teniendo un problema relacionado con su confianza en su autoridad para investigar el asunto debido a un mensaje de correo electrónico que contiene una opinión errónea sobre el estatuto de limitaciones de un hombre con el que han trabajado durante años y al que respetan", escribió Hiland. "El correo electrónico fue enviado el 30 de enero de 2018 y ha arrojado una sombra permanente sobre la actitud de los agentes locales hacia la misma investigación que lucharon tan duro para reiniciar después de haber sido cerrada en enero de 2016".

Hiland añadió: "Quedan tareas de investigación que deben completarse antes de hacer una evaluación final del asunto U/O [Uranium One]. Esto incluye posibles entrevistas con (1) Frank Guistra, (2) Ian Telfer, (3) [Redacted], (4) los ciudadanos extranjeros específicamente identificados por [Redacted] como autores de declaraciones relativas a los intentos de utilizar la Fundación como vehículo para influir en el Secretario de Estado(5) el funcionario de carrera del Departamento de Estado con el que se comunicó el subsecretario Fernández antes de votar la aprobación de la operación, (6) los funcionarios del DOE [Departamento de Energía] que aprobaron la autorización de exportación para la empresa de transporte por carretera propiedad de Rosatum y gestionada por ésta después de la aprobación por el CFIUS de la adquisición de U/O".

El fiscal también argumentó que "el resumen de inteligencia con respecto a Uranium One ... no da cuenta de la dinámica relacionada con posibles declaraciones deliberadamente falsas que pueden haber sido hechas por funcionarios de U/O al CFIUS para inducir la autorización para vender U/O a Rosatum (es decir, que Rosatum no podía exportar uranio)".

"Es hora de hacer un movimiento significativo en este asunto si se quiere llevar a tierra de manera adecuada y efectiva... especialmente en lo que se refiere a concluir las tareas de Investigación de U/O", añadió Hiland.

Ross escribió un mensaje en septiembre de 2018 en el que argumentaba que "creo que los agentes aquí presentes tienen un problema moral en relación con su confianza en su autoridad para investigar el asunto debido al correo electrónico enviado por" el exfiscal federal adjunto primero Patrick Harris que "envió al equipo de investigación" a finales de enero de 2018.

"El jueves 1 de febrero se cumplirán cinco años desde que Clinton dimitió. Creo que el estatuto de limitaciones ha expirado y la investigación de Uranium One/CFIUS ha expirado, ya que estábamos asumiendo que el estatuto se extendería hasta que ella ya no fuera secretaria de Estado", citó Ross a Harris el 30 de enero de 2018. "Creo que después del 1 de febrero de 2018 no tenemos pruebas que sugieran que tenemos jurisdicción para investigar asuntos que ocurrieron hace más de cinco años, y no deberíamos estar usando [Redacted]. Si hay entrevistas que realizar, que así sea, pero no he visto pruebas que sugieran otro delito. Sé que puede haber acusaciones de pay-to-play que impliquen a la fundación, pero no he visto las pruebas que nos saquen del problema de la prescripción en la medida en que Clinton dimitió el 1/2/13".

Ross dijo que "[Redacted] simplemente se equivoca en su valoración sobre el impacto de la prescripción en esta investigación. Me he reunido con [Redacted] y le pregunté si era consciente de 18 U.S.C. 3287 cuando redactó ese correo electrónico. Su respuesta fue 'No. Nunca he oído hablar de ello'".

Ross también escribió que "sin embargo, creo que, debido a su larga relación con [Redacted] y a su gran confianza en sus opiniones, los agentes aquí en Little Rock siguen teniendo alguna duda en el fondo de sus mentes que suprime su ímpetu por llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias".

Ross argumentó que el FBI "debe asignar algún apoyo adicional de agentes" y "tal vez, incluso reasignar completamente este asunto a un equipo separado de investigadores" y sostuvo que "la dinámica única de cómo este caso ha sido manejado aquí en nuestra oficina por el anterior equipo directivo y la importante carga de trabajo de nuestra oficina es tal que no tengo confianza en la capacidad de nuestro personal actual para apoyar esta investigación".

"Lo que complica aún más nuestra necesidad de recursos es que el 'recurso' estándar para este tipo de apoyo en casos de Corrupción Pública es Integridad Pública en Justicia Principal, pero como hemos discutido previamente, parece haber conflictos de intereses para el liderazgo allí relacionado con las investigaciones de 2016 que socavan cualquier confianza que normalmente podríamos tener en buscar su ayuda", agregó el fiscal.

Uranium One y el flujo de dinero a la Fundación Clinton

La Administración Obama redactó el nuevo Acuerdo 123 con el Kremlin, que fue diseñado para aumentar la cooperación en energía nuclear civil y ampliar las oportunidades comerciales entre ambas economías. El acuerdo supuso miles de millones de dólares en contratos para que las empresas de servicios públicos estadounidenses compraran uranio ruso para alimentar sus reactores nucleares.

La empresa nuclear rusa controlada por el Estado, Rosatom, también estaba haciendo movimientos para acaparar el suministro mundial al mismo tiempo. Los esfuerzos de la compañía rusa por adquirir la empresa canadiense Uranium One se convirtieron en un escándalo para la Administración Obama porque supuso la práctica eliminación de la producción nacional estadounidense de uranio y suscitó preocupaciones de corrupción sobre algunos de sus principales funcionarios.

La adquisición se convirtió en un escándalo que plagó su campaña presidencial de 2016 después de que el autor de la investigación Peter Schweizer y su Instituto de Responsabilidad Gubernamental descubrieran que nueve accionistas de Uranium One presuntamente canalizaron $145 millones a la Fundación Clinton antes de que se planteara el acuerdo.

La adquisición fue aprobada posteriormente, y el equipo de Clinton ha negado en repetidas ocasiones que la secretaria tuviera un papel importante en la aprobación de la venta.

The New York Times informó en 2015 de que "a medida que los rusos asumían gradualmente el control de Uranium One en tres transacciones separadas de 2009 a 2013... un flujo de dinero en efectivo llegó a la Fundación Clinton. El presidente de Uranium One utilizó su fundación familiar para hacer cuatro donaciones por un total de $2,35 millones. Los Clinton no revelaron públicamente esas contribuciones, a pesar del acuerdo que la señora Clinton había alcanzado con la Casa Blanca de Obama para identificar públicamente a todos los donantes. Otras personas vinculadas a la empresa también hicieron donaciones".

"Y poco después de que los rusos anunciaran su intención de adquirir una participación mayoritaria en Uranium One, el Sr. [Bill] Clinton recibió $500.000 por un discurso en Moscú de un banco de inversiones ruso vinculado al Kremlin que promocionaba las acciones de Uranium One", informó el Times. "En aquel momento, tanto Rosatom como el Gobierno de Estados Unidos hicieron promesas destinadas a aliviar las preocupaciones sobre la cesión del control de los activos de la empresa a los rusos. Esas promesas se han incumplido repetidamente, según muestran los registros".

The Hill reportó en octubre de 2017 que "antes de que la Administración Obama aprobara un controvertido acuerdo en 2010 que daba a Moscú el control de una gran franja de uranio estadounidense, el FBI había reunido pruebas sustanciales de que funcionarios de la industria nuclear rusa estaban involucrados en sobornos, extorsión y lavado de dinero diseñados para hacer crecer el negocio de energía atómica de Vladimir Putin dentro de Estados Unidos". The Hill dijo que "los agentes federales utilizaron a un testigo confidencial estadounidense que trabajaba dentro de la industria nuclear rusa para reunir amplios registros financieros, hacer grabaciones secretas e interceptar correos electrónicos, ya en 2009, que mostraban que Moscú había comprometido a una empresa estadounidense de transporte de uranio con sobornos y comisiones ilegales en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero".

"También obtuvieron el relato de un testigo presencial - respaldado por documentos - que indicaba que funcionarios rusos habían enrutado millones de dólares a Estados Unidos para beneficiar a la fundación benéfica del expresidente Bill Clinton durante el tiempo en que la secretaria de Estado Hillary Clinton formó parte de un organismo gubernamental que proporcionó una decisión favorable a Moscú", informó The Hill.

El Congreso exigió respuestas sobre CF y Uranium One

El senador John Barrasso argumentó en una carta de diciembre de 2010 al entonces presidente Barack Obama que "esta transacción daría al Gobierno ruso el control de una porción considerable de la capacidad de producción de uranio de Estados Unidos."

Greg Jaczko, entonces presidente de la Comisión Reguladora Nuclear (CRN), contestó en marzo de 2011 que "para exportar uranio desde Estados Unidos, Uranium One... necesitaría solicitar y obtener una licencia específica de la CRN que autorizara la exportación de uranio para su uso en combustible de reactores."

Grassley envió una carta a la entonces fiscal general Loretta Lynch en junio de 2015, en la que sostenía que "durante etapas críticas de la aprobación de la adquisición, las partes interesadas hicieron grandes donaciones -algunas de millones de dólares- a la Fundación Clinton mientras la señora Hillary Clinton ocupaba el cargo de secretaria de Estado".

El senador dijo que "a la luz de la gravedad de la decisión de permitir una adquisición rusa de casi una cuarta parte de los activos de uranio estadounidenses, es de interés público determinar los hechos y circunstancias de la transacción, incluyendo cualquier donación potencial que pudiera haber influido en el proceso de revisión del CFIUS".

En octubre de 2017, los Comités de Supervisión e Inteligencia de la Cámara de Representantes, dirigidos por el Partido Republicano, anunciaron “una investigación conjunta sobre las aprobaciones regulatorias de la Administración Obama relacionadas con la industria del uranio en Estados Unidos, las donaciones extranjeras destinadas a ganarse el favor e influir en funcionarios estadounidenses, si una investigación federal sobre sobornos nucleares desarrolló pruebas de irregularidades vinculadas a la empresa minera Uranium One, y las investigaciones penales y de contrainteligencia del Departamento de Justicia sobre soborno, extorsión y otros asuntos relacionados con la adquisición rusa de uranio estadounidense”.

Grassley también envió una carta al entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, ese mismo mes, en la que argumentaba que "sigue habiendo preguntas muy serias sobre la base para la conclusión de que esta transacción no amenazaba con perjudicar la seguridad nacional de EEUU" y que "empleados de Rosatom estaban involucrados en una empresa criminal que implicaba una conspiración para cometer extorsión y blanqueo de dinero durante el tiempo de la transacción CFIUS".

Barrasso envió una carta en diciembre de 2017 al entonces secretario de Energía, Rick Perry, y a la entonces presidenta de la Comisión Reguladora Nuclear, Kristine Svinicki, diciendo que "en base a la información que ha salido a la luz recientemente, ahora creo que la respuesta que recibí [de la Administración Obama], y el proceso por el cual la recibí, fueron ambos engañosos."

La investigación del FBI sobre Uranium One terminó con un suspiro

El fiscal general Jeff Sessions pidió al fiscal federal John Huber de Utah que revisara las acusaciones relacionadas con Uranium One y la Fundación Clinton a finales de noviembre de 2017, pero no nombró a Huber abogado especial.

El entonces fiscal general adjunto Stephen Boyd había enviado en 2017 una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, en respuesta a cartas "en las que usted y otros miembros solicitan el nombramiento de un abogado especial para investigar varios asuntos, incluida la venta de Uranium One, presuntos tratos ilícitos relacionados con la Fundación Clinton y otros asuntos".

A continuación, Sessions reenvió esa carta a Huber y le dijo al fiscal federal que "he solicitado que revise los asuntos a los que se hace referencia" en la carta, pero que evitara que cualquier asunto fuera examinado por el entonces consejero especial Robert Mueller.

Hiland se reunió a mediados de agosto de 2019 con funcionarios del DOJ en la Unidad de Integridad Pública "para discutir la necesidad de recursos adicionales para apoyar la investigación de la CF, o en la alternativa, cerrar el caso como resultado de la insuficiencia de recursos y el tiempo restante bajo el estatuto de limitaciones ", según la cronología más larga.

Una filtración a The Washington Post en enero de 2020 más tarde indicaba que Huber estaba dando por concluido su esfuerzo en enero de 2020. Fox News informó en septiembre de 2020 de que "aspectos" de "la investigación de Huber sobre la Fundación Clinton han sido asumidos" por el entonces fiscal federal John Durham "como parte de su revisión de los orígenes de la investigación sobre Rusia".

Pero el informe del abogado especial John Durham de 2023 dijo que su orden de nombramiento por el entonces fiscal general Barr no incluía la saga de Uranium One dentro de su ámbito de aplicación, con el informe Durham afirmando que "no hemos interpretado la Orden como que nos ordena considerar los asuntos tratados por el exfiscal de Estados Unidos para el Distrito de Utah."

Continúan las consecuencias del acuerdo Uranium One

Just the News informó anteriormente de cómo la actual dependencia de Estados Unidos del uranio procedente de Rusia se gestó hace mucho tiempo, cimentada por varios acuerdos firmados por las Administraciones Clinton y Obama que engancharon a EEUU al suministro de uranio de Moscú, según el libro de 2020 Fallout: Nuclear Bribes, Russian Spies, and the Washington Lies that Enriched the Clinton and Biden Dynasties ("Caída: sobornos nucleares, espías rusos y las mentiras de Washington que enriquecieron a las dinastías Clinton y Biden").

La dependencia del sector de la energía nuclear estadounidense del uranio ruso, creada durante el fallido "reseteo" con Moscú en la era de Obama, se volvió en contra de los estadounidenses cuando el Kremlin se movilizó para bloquear las futuras exportaciones de este combustible vital.

Vladimir Putin impuso nuevas restricciones a las exportaciones de uranio a Estados Unidos en noviembre de 2024, lo que se produjo mientras la guerra del país en Ucrania seguía agudizando las tensiones con Estados Unidos y Occidente.

El uranio enriquecido es un componente vital de las centrales nucleares en Estados Unidos, que representan una quinta parte de la producción de electricidad en todo el país. Además, Estados Unidos depende casi por completo de las importaciones para adquirir uranio enriquecido.

El Congreso aprobó y Biden firmó la Ley de Prohibición de las Importaciones Rusas de Uranio poco después de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La Agencia de Información Energética del Departamento de Energía reveló en septiembre que Rusia era responsable en 2024 del 20% del uranio enriquecido del que dependen los reactores nucleares estadounidenses. Aunque se trata de un porcentaje considerable, es inferior al del año anterior. Bloomberg News informó el año pasado que "Rusia cubrió el 27% de la demanda estadounidense de uranio enriquecido en 2023".

Las últimas revelaciones de la investigación del FBI y el DOJ sobre la Fundación Clinton -estancada por el liderazgo político, retrasada por McCabe, ralentizada por los fiscales y destrozada por el debate interno- indican que el proceso por el que Uranium One fue entregado a Rusia nunca se investigó adecuadamente.

