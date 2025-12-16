Trump cumplió su amenaza y demandó por $5.000 millones a la BBC tras la edición de un discurso

Publicado por Diane Hernández 16 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda civil contra la cadena pública británica BBC por un monto de 5.000 millones de dólares, a pesar de que la emisora ya había ofrecido disculpas por la emisión de un programa que editó fragmentos de su discurso del 6 de enero de 2021.

La acción judicial fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Florida. En ella, los abogados del mandatario sostienen que la BBC editó de forma "maliciosa e intencional" declaraciones separadas por casi una hora para dar la impresión de que Trump incitó a sus seguidores a cometer actos de violencia durante el asalto al Capitolio.

De acuerdo con la demanda, el programa Panorama de la BBC combinó un mensaje pronunciado por Trump en la Casa Blanca -en el que afirmó que él y sus simpatizantes "caminarían hasta el Capitolio" para apoyar a legisladores republicanos- con otro comentario realizado aproximadamente 54 minutos después, en el que exhortaba a sus seguidores a "luchar como el demonio".

Según el escrito judicial, "habría sido imposible que periodistas y productores unieran dos partes distintas del discurso, separadas por casi 55 minutos, sin actuar de manera deliberada". La demanda añade que una "distorsión tan drástica" no pudo producirse por error.

El clip emitido por la BBC presentó ambos fragmentos como una sola frase continua, sugiriendo que el entonces presidente llamó directamente a la confrontación física. La defensa de Trump sostiene que esa edición alteró el significado original de sus palabras y dañó gravemente su reputación.

Tras la controversia, la BBC emitió una disculpa pública y reconoció que la edición del segmento no cumplió con los estándares editoriales de la corporación, al generar una impresión engañosa. La cadena aseguró que el material no volvería a transmitirse, aunque rechazó calificar el contenido como difamatorio.

La demanda contra la BBC se suma a una serie de acciones legales impulsadas por Trump contra medios de comunicación. En los últimos meses, el presidente ha alcanzado acuerdos con CBS News y ABC News por presunta edición engañosa de contenidos, y mantiene litigios abiertos contra The Wall Street Journal y The New York Times.

El caso plantea nuevamente el debate sobre los límites de la edición periodística, la responsabilidad editorial de los medios públicos y la protección legal frente a posibles daños a la reputación de figuras políticas.