Washington despliega militares en el puerto ecuatoriano de Manta para la lucha antidrogas
La embajada estadounidense en Quito confirmó la llegada de efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para una misión temporal coordinada con la Fuerza Aérea del Ecuador, orientada al fortalecimiento de la recopilación de inteligencia y de las capacidades operativas contra el crimen organizado.
Washington inició este miércoles el despliegue de personal militar en el puerto ecuatoriano de Manta, en el suroeste del país, como parte de una operación conjunta destinada a combatir el narcotráfico en uno de los principales corredores de droga del Pacífico, informaron las autoridades de ambos países.
La embajada estadounidense en Quito confirmó la llegada de efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para una misión temporal coordinada con la Fuerza Aérea del Ecuador, orientada al fortalecimiento de la recopilación de inteligencia y de las capacidades operativas contra el crimen organizado. No se precisaron ni el número de militares ni la duración de la operación.
">
Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 17, 2025
Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a…
El presidente Daniel Noboa respaldó la iniciativa y señaló que la cooperación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, así como enfrentar a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país. Ecuador es considerado un aliado clave de Washington en la región en materia de seguridad.
El Ministerio de Defensa ecuatoriano indicó que en días recientes arribaron al país aeronaves estadounidenses con material de carácter militar, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes desde 2023, señaló la AFP.
Despliegue estadounidense a pesar del referendo
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína del mundo-, ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico. Con apoyo de la Marina estadounidense, el país ha incautado alrededor de 210 toneladas de drogas en lo que va de 2025.