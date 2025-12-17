Washington despliega militares en el puerto ecuatoriano de Manta para la lucha antidrogas

Publicado por Diane Hernández 17 de diciembre, 2025

Washington inició este miércoles el despliegue de personal militar en el puerto ecuatoriano de Manta, en el suroeste del país, como parte de una operación conjunta destinada a combatir el narcotráfico en uno de los principales corredores de droga del Pacífico, informaron las autoridades de ambos países.

La embajada estadounidense en Quito confirmó la llegada de efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para una misión temporal coordinada con la Fuerza Aérea del Ecuador, orientada al fortalecimiento de la recopilación de inteligencia y de las capacidades operativas contra el crimen organizado. No se precisaron ni el número de militares ni la duración de la operación.

El presidente Daniel Noboa respaldó la iniciativa y señaló que la cooperación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, así como enfrentar a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país. Ecuador es considerado un aliado clave de Washington en la región en materia de seguridad.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano indicó que en días recientes arribaron al país aeronaves estadounidenses con material de carácter militar, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes desde 2023, señaló la AFP.