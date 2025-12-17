"Ha hecho un trabajo fantástico": Trump defiende a Susie Wiles y cuestiona el artículo de Vanity Fair

Publicado por Joaquín Núñez 16 de diciembre, 2025

Donald Trump respaldó a Susie Wiles luego del artículo publicado por Vanity Fair, que le atribuye a la jefa de gabinete una serie de declaraciones sobre el presidente, JD Vance y Elon Musk. Al igual que muchos miembros del gabinete, e incluso su hijo Donald Trump Jr., el republicano salió en defensa de Wiles, elogiando su "fantástico trabajo" en la Casa Blanca.

Según el artículo, el que se realizó tras una serie de entrevistas que Wiles tuvo con el periodista Chris Whipple, la funcionaria afirmó que el presidente Trump “tiene la personalidad de un alcohólico”, describió al vicepresidente como un “teórico de la conspiración durante una década” y apuntó contra Musk, a quien definió como una persona "extraña".

Si bien JD Vance y otros miembros del gabinete como Doug Burgum o Robert Kennedy Jr. respaldaron a Wiles tras la publicación del artículo, todavía faltaba la palabra del presidente, quien se expresó al respecto en la tarde del martes en un diálogo exclusivo con The New York Post.

"No, ella se refería a que yo, verás, yo no bebo alcohol. Todo el mundo lo sabe, pero a menudo he dicho que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de convertirme en alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí mismo, de verdad. Es una personalidad muy posesiva", señaló Trump.

"Lo he dicho muchas veces sobre mí mismo. Tengo suerte de no ser bebedor. Si lo fuera, podría muy bien, porque he dicho que... ¿cómo se dice? No posesivo, personalidad posesiva y adictiva. Oh, lo he dicho muchas veces, muchas veces antes", añadió.

A su vez, le dijo al Post que no ha leído el artículo de Vanity Fair, debido a que no lee ese medio. "Ella ha hecho un trabajo fantástico. (...) Por lo que he oído, creo que los hechos eran erróneos y que fue una entrevista muy equivocada, deliberadamente equivocada", sumó.

En cuanto a Trump Jr., el hijo del presidente se refirió a Wiles como "la jefa de gabinete más eficaz y digna de confianza que mi padre ha tenido jamás". "Cuando las cosas se pusieron difíciles y otros supuestos amigos abandonaron a mi padre como una manada de ratas, Susie se mantuvo a su lado y trabajó sin descanso todos los días para reconstruir su campaña política y garantizar que su regreso en 2024 fuera un éxito. Cuando los demás se acobardaron, ella se mantuvo firme", añadió.

¿Qué más dice el artículo de Vanity Fair sobre Wiles?

El ciclo de entrevistas de Whipple con Wiles abarcó una amplia diversidad de temas, desde los aranceles hasta los indultos del 6 de Enero.

Por ejemplo, el artículo detalla las divisiones internas remarcadas por la jefa de gabinete sobre la implementación masiva de aranceles recíprocos: "Hubo un gran desacuerdo sobre si (los aranceles) eran una buena idea". "Wiles creía que un término medio en materia de aranceles acabaría triunfando, dijo, 'pero ha sido más doloroso de lo que esperaba'", agregó Whipple.

Sobre los archivos de Jeffrey Epstein, el periodista señala que Wiles criticó duramente a la fiscal general, Pam Bondi, por el manejo de los documentos y sus interacciones con la prensa.

En cuanto a Musk, Wiles supuestamente se refirió a él como un "confeso consumidor de ketamina" y "un bicho raro, como creo que son los genios". En adición, se habría manifestado en contra del desmantelamiento de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), alegando que hacía un "excelente trabajo".