Trump ordena bloqueo total de petroleros venezolanos y designa al régimen de Maduro como organización terrorista

Publicado por Virginia Martínez 16 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump ordenó este martes un bloqueo total de los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en lo que constituye una de las medidas más contundentes adoptadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. La decisión apunta directamente a cortar la principal fuente de financiamiento del régimen venezolano.

Trump afirmó que el régimen utiliza petróleo extraído de activos que, según sostuvo, fueron robados a Estados Unidos para financiar actividades criminales, entre ellas el narcotráfico, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. De acuerdo con el mandatario, estos recursos energéticos son el eje económico que permite la continuidad del aparato represivo del chavismo.

El presidente también aseguró que Venezuela se encuentra rodeada por una fuerza naval sin precedentes en la historia de Sudamérica y advirtió que la presión sobre el régimen seguirá aumentando. Según explicó, el objetivo es provocar un impacto sin precedentes mientras persista lo que describió como la apropiación indebida de petróleo, tierras y otros bienes estadounidenses.

Trump calificó al régimen venezolano como “ilegítimo” y lo designó como organización terrorista extranjera, citando, además del robo de activos, actividades relacionadas con terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas.

Migración y seguridad nacional

Trump también vinculó la medida con la política migratoria, señalando que inmigrantes ilegales y criminales enviados a Estados Unidos por el régimen de Maduro durante la Administración de Joe Biden están siendo retornados a Venezuela a un ritmo acelerado. En su mensaje, enfatizó que Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a la nación, ni que un régimen hostil se apropie de activos estadounidenses.

Incautación del petrolero “Skipper”

La relación bilateral que ya estaba tensa se intensificó recientemente cuando Trump anunció la incautación de un petrolero identificado como Skipper frente a las costas venezolanas. Según la fiscal general Pam Bondi, el buque habría sido utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán.

La Administración estadounidense describió al Skipper como parte de una flota clandestina de aproximadamente 1.000 petroleros que operan de manera encubierta en rutas marítimas globales. Estas embarcaciones transportarían petróleo desde países sancionados como Venezuela, Irán y Rusia, desafiando las restricciones internacionales.