Susie Wiles carga contra el artículo de 'Vanity Fair': "Es una pieza elaborada de manera engañosa"

Publicado por Williams Perdomo 16 de diciembre, 2025

Susie Wiles, jefa de Gabinete del presidente Donald Trump, criticó el artículo sobre ella que publicó Vanity Fair. Sostuvo que -a su juicio- se trata de un reportaje que se hizo de manera engañosa con la intención de atacarla a ella y al presidente republicano.

"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo", escribió Wiles en un breve comunicado sobre la publicación en la que es citada hablando sobre las decisiones del Gobierno de Trump.

En ese sentido, Wiles sostuvo que "la verdad es que la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump, para quien he tenido el honor de trabajar durante la mayor parte de una década".

En el artículo de la revista, Wiles -supuestamente- afirmó que el presidente Trump “tiene la personalidad de un alcohólico”. En el artículo también se aseguró que Wiles describió al vicepresidente JD Vance como un “teórico de la conspiración durante una década” y detalla que la conversión de Vance de crítico de Trump a acólito del MAGA, según ella, ha sido “más bien política”.

Además, el reportaje explicó la vida política de Wiles y reseñó que -aparentemente- "la relación de Wiles con Trump casi terminó una noche en su club de golf de Miami, en el otoño de 2016. Molesto por una encuesta que mostraba un peor desempeño del esperado en Florida, Trump la reprendió delante de un grupo de aduladores".

"Finalmente le dije: 'Mire, señor Trump, si quiere a alguien que se prenda fuego el pelo y esté loco, yo no soy su chica. Pero si quiere ganar este estado, sí lo soy. Es su elección'", expresó Wiles en el artículo de Vanity Fair.

El medio de comunicación afirma que Wiles se fue y Trump cambió de actitud: "Y empezó a llamarme todos los días".

En la pieza también citan a otros miembros del Gobierno. El secretario de Estado, Marco Rubio, habría asegurado que el trabajo de Wiles es difícil que lo pueda hacer otra persona:

"No creo que haya nadie en el mundo ahora mismo que pueda hacer el trabajo que ella está haciendo", expresó Rubio citado por la revista.

Por su parte, el vicepresidente Vance habría señalado que "había una idea muy común en la primera Administración: que el objetivo era controlar al presidente o influirlo, incluso manipularlo, para servir al interés nacional. Susie adopta el punto de vista diametralmente opuesto: ella es una facilitadora. El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump, y su trabajo es facilitar su visión y hacerla realidad".

Las reacciones

Al ser preguntado sobre el reportaje, el vicepresidente bromeó: "A veces soy un teórico de la conspiración, pero solo creo en las teorías de la conspiración que son verdaderas".

“Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional. He tenido el privilegio de trabajar en la Casa Blanca del presidente Trump cada minuto de sus dos mandatos. Seamos claros: nunca ha funcionado tan bien ni ha estado tan orientado a lograr lo que él quiere. En mi cartera, ella siempre es una aliada que me ayuda a cumplir con las expectativas del presidente. Y este artículo difamatorio no nos frenará”, dijo en unas declaraciones recogidas por National Review, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, a quien Wiles describió como un “fanático absoluto de la derecha”.

Por su parte, otros miembros del Gobierno como el secretario de Transporte, Sean Duffy, salieron en defensa de la jefa de Gabinete. "Como alguien que trabaja en estrecha colaboración con Susie, puedo dar fe de que ella es brillante, dura como una roca y está 100% dedicada al presidente Trump y a Estados Unidos", escribió Duffy en su cuenta de X.

El secretario de Interior resaltó que trabaja con Wiles "desde hace años y es una líder extraordinaria. Es disciplinada, inteligente, perspicaz, estratégica y posee una calma excepcional bajo presión".