Un enviado de Trump propone a la FIFA reemplazar a Irán por Italia en el próximo Mundial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de abril, 2026

En una operación diplomática, política y deportiva sin precedentes, un enviado especial del presidente Donald Trump reconoció que pidió a la FIFA que retire a Irán del próximo Mundial para abrirle espacio a la tetracampeona del mundo, Italia, según reveló este miércoles el Financial Times.

El protagonista de la historia es Paolo Zampolli, empresario ítalo estadounidense y enviado de Trump para alianzas globales, quien —de acuerdo con el diario británico— planteó el intercambio de selecciones tanto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como al propio Donald Trump, en su rol de anfitrión del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El argumento central de Zampolli, según el FT, sería el palmarés del equipo italiano, que ostenta cuatro títulos mundiales y es la segunda selección, detrás de Brasil (5) que ganó más veces el torneo junto a Alemania. Según Zampolli, el prestigio de la Azurri sería motivo suficiente para obtener una plaza en la Copa del Mundo luego de que la selección italiana cayera ante Bosnia Herzegovina en el partido clave del repechaje por la vía de los penales y se quedara por tercera vez consecutiva afuera del torneo, la peor racha de su historia.

"Confirmo que le he sugerido a Trump e Infantino que Italia reemplace a Irán en el Mundial", dijo Zampolli al Financial Times. "Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión".

¿Un gesto político hacia Meloni?

Sin embargo, más allá del tema deportivo, el diario británico describe la maniobra de Zampolli como un intento de tender un puente entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuya relación atraviesa su peor momento desde que ambos coincidieron en el poder.

El distanciamiento es público y de desató por los ataques públicos del presidente Trump contra el papa León XIV en el contexto de la guerra con Irán, que obligaron a Meloni, una de las aliadas europeas más leales del mandatario estadounidense, a marcar distancia y calificar los comentarios como “inaceptables”.

Trump no ocultó su decepción casi instantáneamente, dando entrevistas a medios italianos donde describió la postura de Meloni sobre Irán como “verdaderamente inaceptable”, criticando especialmente la negativa de Roma a permitir que aviones militares estadounidenses utilizaran una base en Sicilia para operaciones de reabastecimiento durante los bombardeos a Irán.

La jugada del Mundial, describe el medio británico, aparece así como una suerte de ofrenda política de paz.

¿Una propuesta irreal?

El problema para el plan de Zampolli es que ni Irán ni la FIFA parecen dispuestos a seguirlo. Según el Financial Times, Teherán emitió este miércoles un comunicado en el que confirma que está listo para el Mundial y que planea participar con normalidad. Irán ha participado en las últimas tres Copas del Mundo (2022, 2018 y 2014) y tiene en su historial seis participaciones en total, con un balance negativo: 3 victorias, 4 empates, 11 derrotas. En 1998, venció a EEUU 2-1 y este año se enfrentaría en fase de grupos a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica, un grupo parejo donde tiene relativamente chances de pasar a segunda ronda.

La postura de la FIFA también ha sido clara, con Infantino insistiendo en distintas apariciones públicas que la selección iraní, clasificada deportivamente dentro del cupo asiático, tiene un lugar ganado en la competencia y debe jugarla. La Casa Blanca, la FIFA, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Federación Iraní (FFIRI) no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios por parte del FT.

¿Hay posibilidad de que la FIFA otorgue el cupo a Italia?

Aunque luzca improbable, el reglamento de la FIFA contempla una pequeña ventana de oportunidad para que la propuesta de Zampolli se materialice en caso de que Irán, país en guerra con EEUU, decida declinar su participación. El artículo 6.7 faculta al organismo a designar, a su entera discreción, un reemplazo en caso de que una federación participante se retire.

Italia, actualmente en el puesto 12 del ranking mundial —el más alto entre los ausentes del Mundial—, quedaría en ese remoto caso bien posicionada, aunque la lógica de los cupos continentales (Irán ocupa una plaza otorgada a Asia) apuntaría más bien a otros candidatos de esa confederación.

De hecho, la propia FIFA podría verse perjudicada si otorga una plaza a Italia de forma unidireccional en el hipotético caso de que Irán no participe. La decisión podría verse como una forma de favorecer a una federación grande y con influencia. Por ello, aunque Irán no juegue el Mundial, la idea del enviado especial de Trump sigue siendo, por lo pronto, descabellada.