Comer advierte de que Ilhan Omar podría enfrentar "serios problemas" en medio de la ofensiva contra el fraude federal

Publicado por Carlos Dominguez 10 de junio, 2026

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, aseguró que la congresista demócrata Ilhan Omar podría estar "en serios problemas" a raíz de las investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades financieras y su posible vinculación con "esquemas de fraude" en Minnesota.

En una reciente entrevista en el podcast Pod Force One, de Miranda Devine, Comer indicó que su comité está revisando con detenimiento tanto las declaraciones financieras de la legisladora por Minnesota como posibles conexiones con casos de malversación de fondos públicos, particularmente la estafa de $250 millones en el programa Feeding Our Future, uno de los mayores fraudes de nutrición infantil en la historia del país.

"Creo que Ilhan Omar está en serios problemas", declaró Comer a Miranda Devine, presentadora del podcast. "Tienes una situación en la que, si miras algunos de los fondos específicos que ella solicitó para su distrito, eran para algunos de esos esquemas fraudulentos", añadió.

De la Ley MEALS a la estafa de $250 millones

Omar ha sido duramente cuestionada por promover la Ley MEALS de 2020, una normativa que redujo significativamente los controles de supervisión en los programas de comidas escolares durante la pandemia y sentó las bases para el fraude de Feeding Our Future.

Aimee Bock, fundadora y directora ejecutiva del programa, considerada la cabecilla del esquema de fraude, fue condenada y sentenciada a finales de mayo a más de 41 años de prisión por este caso. Además, debe pagar una restitución de casi $243 millones al Gobierno federal.

En una entrevista exclusiva para el New York Post (NYP) realizada desde la cárcel de Sherburne County, mientras esperaba su sentencia, Bock afirmó que le resulta "difícil creer" que Omar no supiera de las irregularidades que permitieron el megafraude en fondos destinados a comidas para niños de bajos recursos.

Omar ha negado rotundamente tener cualquier conocimiento o conexión con el fraude generalizado de Minnesota, y Comer señaló que "no hay evidencia de que ella se haya beneficiado" financieramente de estos esquemas.

El misterioso patrimonio de Omar

Comer dijo a Devine que otra "gran incógnita" en torno a Omar es "cómo su patrimonio neto se disparó hasta alcanzar al menos $6 millones y luego volvió a caer a cero en el plazo de un año". El presidente del Comité de Supervisión cuestionó la explicación ofrecida por la representante: "Ella nunca ha respondido realmente a eso, salvo diciendo que cometió un error".

Comer argumentó que resulta muy difícil creer en un error de esa magnitud, ya que el software utilizado por los legisladores obliga a "verificar tres veces" los datos antes de enviar las declaraciones financieras.

Comer confirmó que Omar está "siendo investigada" por el Departamento de Justicia (DoJ).

Las empresas del esposo de Ilhan Omar bajo la lupa

El presidente del Comité de Supervisión ha sido uno de los más activos en solicitar documentos relacionados con los negocios del esposo de Omar, Timothy Mynett, y empresas como eStCru LLC y Rose Lake Capital LLC. En febrero de este año, el legislador envió cartas exigiendo registros financieros detallados ante discrepancias reportadas en las valoraciones de estas compañías.

"Los formularios de divulgación financiera presentados por su esposa, la representante Ilhan Omar de Minnesota, revelan que las empresas eStCru LLC y Rose Lake Capital LLC —en las que usted posee participaciones— pasaron de valer hasta $51.000 en 2023 a un valor de hasta $30 millones en 2024. Dado que estas compañías no revelan públicamente a sus inversores ni el origen de su capital, este brusco aumento de valor genera serias preocupaciones de que personas desconocidas estén invirtiendo con el posible objetivo de obtener influencia sobre su esposa", escribió Comer.

"En consecuencia, el Comité requiere la entrega de documentos y comunicaciones relacionados con las finanzas de eStCru LLC y Rose Lake Capital LLC", añadió el presidente del comité.