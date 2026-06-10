El responsable de la Copa del Mundo de la Casa Blanca defiende la prohibición de visados para un árbitro somalí y ciudadanos iraníes

Andrew Giuliani, antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026Brazil Photo Press vía AFP.

Publicado por Víctor Mendoza 9 de junio, 2026

(AFP) El jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial defendió el martes la decisión de no conceder visados a un árbitro somalí y a parte del personal de apoyo de la selección iraní.

«Hasta ahora hemos tenido 35 selecciones que han entrado en Estados Unidos», declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo, en un acto organizado por el Atlantic Council en Washington.

«No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador», dijo Giuliani. «Se ha denegado la entrada a algunos oficiales, y por una buena razón».

Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. declaró a la AFP el martes por la noche que el árbitro estaba «vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas», lo que «hacía que el viajero no reuniera los requisitos para entrar en Estados Unidos».

A Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, se le preguntó específicamente sobre la decisión de prohibir la entrada al país al árbitro somalí Omar Artan.

«Estamos buscando ese equilibrio para asegurarnos de que cualquier persona malintencionada que... intente entrar en el país bajo el pretexto del Mundial no tenga acceso a Estados Unidos», añadió.

"Por una muy buena razón"

Artan, que en 2025 fue nombrado árbitro masculino del año por la Confederación Africana de Fútbol, habría sido el primer somalí en arbitrar en un Mundial.

Fue rechazado en el aeropuerto de Miami.

Somalia es uno de los varios países incluidos en una lista de prohibición de viajes introducida por la administración del presidente Donald Trump como parte de una campaña más amplia de restricción de la inmigración.

Irán, que disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, se vio obligado a trasladar su base de entrenamiento a México debido al actual conflicto militar con Estados Unidos.

La Federación Iraní de Fútbol declaró el martes que se le había revocado la asignación de entradas para los aficionados y que a algunos miembros del personal de apoyo del equipo se les había denegado el visado.

Giuliani afirmó que «todo el cuerpo técnico iraní va a venir», pero que hay «algunos funcionarios iraníes que no van a venir —de nuevo, por una muy buena razón—».

Dijo que «no puede entrar en detalles», pero que «hay algunas personas que afirman ser entrenadores y que quizá no lo sean».

Giuliani dijo que Trump quiere asegurarse de que haya «igualdad de condiciones» para todos los equipos que participan en el Mundial «al tiempo que se garantiza que las personas que trabajan directamente, digamos, con el IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) no tengan la posibilidad de acceder a los Estados Unidos de América».

El enviado de la Casa Blanca también dijo que actualmente «no hay amenazas creíbles» para el torneo, pero que la comunidad de inteligencia ha «triplicado sus esfuerzos» y seguirá vigilando la situación «desde ahora hasta que se marque el último gol el 19 de julio».