La victoria de Platner lleva al extremo la deriva radical de los demócratas

Publicado por Israel Duro 10 de junio, 2026

Ni siquiera los graves escándalos que han torpedeado las últimas semanas de su campaña han evitado que Graham Platner, un radical socialista dedicado a la cría de ostras con un pasado turbio, consiguiera la nominación como candidato demócrata al Senado por Maine. Más allá de las dudas existentes sobre su idoneidad dado su comportamiento pasado, sus posturas políticas suponen un paso más en la pendiente hacia la extrema izquierda del Partido Azul. Y no es el único.

Desde que arrancaron las primarias, varios perfiles radicales han conseguido imponerse a opciones más moderadas para marcar la deriva demócrata de un partido moderado hacia el socialismo. Apadrinados por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y el resto de The Squad, así como por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, estas primarias amenazan con plagar de radicales izquierdistas el Congreso si los votantes republicanos y los dudosos no lo impiden.

Resquemor entre los estrategas demócratas a que su nominación pueda perjudicar al partido

El ascenso de Platner cruza muchas líneas rojas que hicieron a muchos estrategas demócratas lanzar el aviso de que su victoria podría poner en peligro que el Partido Azul pueda conseguir los escaños suficientes para recuperar el Capitolio, en especial la Cámara Alta.

A su polémico tatuaje nazi en el pecho -pese a sus pueriles alegaciones de que no conocía su significado cuando se lo hizo-, se juntan sus exabruptos deseando la muerte a militares estadounidenses y los escándalos de sexting o acoso sexual incluso estando casado. El exmarine ha dedicado los últimos días a tratar de mostrarse compungido por los "errores del pasado" o echar balones fuera.

Un programa radical más allá de los escándalos

Más allá de los escándalos, el programa de Platner es radical de por sí, lo que le valió el aplauso y apoyo del hasta ahora ala más radical demócrata y del independiente Sanders. Su carta de presentación es como un "opositor a la oligarquía", y sus medidas estrellas incluyen un impuesto a los millonarios y limitar su poder político, fortalecer a los sindicatos y poner límites a los fondos de inversión, en especial en la compra de viviendas -una medida que el propio Trump ya ha puesto en marcha-.

Además, defiende la salida de EEUU de "guerras inútiles", medicare para todos, los supuestos "derechos reproductivos" y la lucha contra el "cambio climático". Además, defiende la demolición de lo que él llama "el establishment demócrata".

La victoria de Platner no es un caso aislado en un Partido Demócrata radicalizado

Sin embargo, la victoria de Platner está lejos de ser un caso aislado en las primarias demócratas para las midterms de noviembre. Aprovechando el momento para presentarse como alternativas a la intensa agenda Trump, muchos aspirantes radicales han logrado colarse en las boletas que pueden darle acceso al Capitolio en la próxima legislatura.

Es el caso, por ejemplo, del representante estatal Chris Rabb en el 3º distrito electoral de Pensilvania: respaldado por el Partido de las Familias Trabajadoras y Alexandria Ocasio-Cortez, Rabb derrotó al favorito moderado Sharif Street con una campaña basada en la renta básica universal, la sanidad universal y el cese de la ayuda militar a Israel.

Un radical con vínculos pasados con islamistas, el 'enemigo número 1 de los padres'...

En Nueva Jersey, Adam Hamawy, veterano del Ejército de los Estados Unidos y cirujano plástico, obtuvo la mayoría simple de los votos en una contienda con numerosos candidatos. Su victoria en noviembre en este distrito de mayoría demócrata está prácticamente asegurada. Una organización propalestina invirtió grandes sumas de dinero en anuncios a favor de Hamawy, lo que le ayudó a superar las críticas por sus antiguos vínculos con un conocido clérigo islamista.

También en el Estado Jardín, la progresista Analilia Mejía (respaldada por Bernie Sanders y AOC) ganó unas reñidas primarias demócratas en el En el 11º distrito y se impuso con éxito en las elecciones especiales al Congreso, sumando otra voz progresista distintiva a la Cámara de Representantes.

En California, los radicales Scott Wiener -el enemigo número uno de los padres- y la socialista respaldada por Nancy Pelosi Connie Chan pugnarán por el escaño de dejará la speaker emérita. Además, el candidato hispano Randy Villegas, de perfil izquierdista, marcha en estos momentos por delante de Jasmeet Bains, la candidata respaldada oficialmente por el partido.

Mamdani pone a prueba su fuerza en el Partido Demócrata de NY

En Nueva York, Mamdani también ha lanzado un pulso a los líderes estatales del partido, al apostar por candidatos socialistas, incluso frente a algunos de los congresistas que optan a mantener su escaño. Es el caso, por ejemplo de Brad Lander frente a Dan Goldman en el 10º distrito y, sobre todo, con su respaldo a la socialista Darializa Avila Chevalier frente a Adriano Espaillat, que le ha valido los reproches del presidente de la formación azul estatal, Jay Jacobs.