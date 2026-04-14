Trump critica a Meloni por negarse a participar en la guerra contra Irán: "Pensé que ella tenía coraje, pero me equivoqué"

Publicado por Carlos Dominguez I afp 14 de abril, 2026

El presidente Trump arremetió este martes contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su negativa a involucrar a Italia en la guerra contra el régimen iraní.

"Estoy impactado con ella. Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué", declaró el presidente en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

Meloni, líder de la derecha italiana desde 2022, ha sido una de las aliadas más cercanas de la Administración Trump en Europa y suele posicionarse como mediadora entre las posturas divergentes de Washington y las capitales europeas.

Cruce de reproches por la guerra en Oriente Medio

La entrevista se publicó después de que Meloni considerara como "inaceptable" las críticas del presidente al papa León XIV, quien ha hecho repetidos llamamientos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump respondió al diario italiano que quien resulta "inaceptable" es la propia Meloni, a quien acusó de no importarle que Irán pueda disponer de un arma nuclear.

"Porque ella no quiere ayudarnos con la OTAN. No quiere ayudar a deshacerse de un Irán con armas nucleares. Muy triste... Es muy diferente de lo que pensaba", dijo el presidente.

Trump también reprochó que la primera ministra no quiera que Italia se involucre en el conflicto, a pesar de que el país obtiene gran parte de su petróleo de esa región.

Tajani reivindica la lealtad respalda a Meloni

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, escribió en X: "Somos y seguimos siendo firmes defensores de la unidad occidental y aliados inquebrantables de Estados Unidos, pero esta unidad se basa en la lealtad, el respeto y la honestidad mutuos".

Tajani añadió que, hasta ahora, Trump consideraba a Meloni una persona valiente "y no se equivocaba, pero ella es una mujer que nunca se calla lo que piensa".

"Y sobre el papa León XIV dijo exactamente lo que pensamos todos los italianos. La primera ministra y el Gobierno defienden y defenderán siempre solo y únicamente los intereses de Italia", subrayó.