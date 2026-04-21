48 países y un solo trono: dos hispanos, entre los cinco favoritos para ganar el Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 21 de abril, 2026

Uno de los eventos deportivos más esperados del año se acerca. En junio, el balón comenzará a rodar sobre los estadios de Estados Unidos, México y Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que concluirá en julio y que llega con una imagen renovada: por primera vez en la historia, 48 combinados nacionales participarán en el mayor torneo del planeta fútbol. Entre ellos, como en cualquier disciplina, hay algunos que aterrizarán en Norteamérica con el cártel de favoritos. Condición que la inteligencia artificial (IA) ha querido reflejar.

La plataforma digital Opta Analyst elaboró un ránking en el que figuran las posibilidades de triunfar de cada unos de los combinados nacionales que asistirán a la cita mundialista. Entre los cinco principales candidatos, figuran dos con bandera hispana.

España

El combinado nacional español, con un título en su palmarés -conquistado en Sudáfrica 2010- es el gran favorito para colgarse la medalla de campeón en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo el liderazgo de futbolistas como Lamine Yamal o Pedri -estrellas del FC Barcelona- y Rodri Hernández, las posibilidades de victoria del equipo dirigido por Luis de la Fuente son de un 16,30%, según Opta Analyst.

Francia

Eterno candidato, el combinado nacional francés, con dos estrellas sobre su escudo -Francia 1998 y Rusia 2018- llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el segundo principal aspirante, con un 12,38% de probabilidades. En el plantel de Les Bleus, dirigido por Didier Deschamps, aparecen nombres como el del actual poseedor del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, o los de Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos futbolistas del Real Madrid.

De izquierda a derecha, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé y Ousmane DembéléAFP.

Inglaterra

Los Three Lions lograron su único título en Inglaterra 1966, edición en la que fueron anfitriones. Desde entonces, nada más. Sin embargo, en la actualidad el combinado nacional inglés cuenta con un plantel comandado por grandes jugadores. Algunos ejemplos son Jude Bellingham, Harry Kane o Cole Palmer. Opta Analyst les da un 11,28% de probabilidades de sumar su segunda estrella en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Argentina

Con tres estrellas sobre su escudo -Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022- la Albiceleste, vigente campeona, buscará defender su corona. La plataforma la sitúa en cuarta posición en la lista de favoritos, con un 10,67% de posibilidades de triunfar. Con la incógnita de la presencia de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026, estrellas como Lautaro Martínez y Julián Álvarez guiarán al plantel argentino sobre el terreno de juego.

Portugal

Su objetivo, conquistar el primer título mundialista de su historia. Porque su mejor resultado, hasta la fecha, fue un tercer puesto en Inglaterra 1966. Para Opta Analyst, los Lusos -que llevarán a Cristiano Ronaldo como capitán, acompañado de Bernardo Silva o Vitinha, entre otros- tienen unas probabilidades de triunfar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de un 6,91%.