La inteligencia estadounidense dice a los legisladores que Irán aún tiene capacidad militar significativa

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de abril, 2026

A pesar de semanas de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes sobre su territorio, Irán conserva miles de misiles y drones kamikaze, según una nueva evaluación de la inteligencia del Pentágono revelada ante legisladores en Washington.

El reporte de la Inteligencia estadounidense, revelado por Business Insider, contrasta con el discurso oficial que la Administración Trump ha sostenido en las últimas semanas sobre unas fuerzas iraníes diezmadas y un camino relativamente sencillo hacia la victoria.

El teniente general de la Infantería de Marina James Adams, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), declaró ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el régimen iraní "conserva miles" de misiles y drones de ataque de una sola vía, y que estos representan una amenaza real para las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Oriente Medio. Adams aclaró que el régimen de Teherán logró preservar esas municiones pese al desgaste acumulado por los ataques y el consumo propio durante el conflicto.

NBC News también publicó un reporte en la misma línea, señalando que la evaluación interna del Pentágono choca frontalmente con las declaraciones públicas del presidente Donald Trump y del secretario de Defensa Pete Hegseth, quienes han afirmado que la Fuerza Aérea iraní fue "aniquilada" y que su Marina está "en el fondo del mar".

A pesar de las declaraciones del jefe del Pentágono, los analistas de la DIA consideran que el arsenal iraní continúa en gran medida o, al menos, parcialmente intacto. Buena parte de ese armamento, según los funcionarios, estaría escondido bajo tierra, en túneles y cuevas que Irán ha construido durante décadas anticipando un escenario como el actual.

En contraste, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ofreció cifras que apuntan a otra dirección. El 8 de abril aseguró que el Ejército estadounidense golpeó más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos iraníes y 800 depósitos de drones kamikaze. "Todos estos sistemas han desaparecido", afirmó en ese momento. Caine también informó que Estados Unidos y sus socios del Golfo lograron interceptar alrededor de 1.700 misiles y drones lanzados por Irán durante los combates.

El propio Hegseth reconoció el jueves pasado que Irán está desenterrando los misiles y lanzadores que le quedan. Imágenes satelitales han registrado labores de excavación en bases que fueron bombardeadas al inicio de la guerra.

La nueva información surge en el contexto de un frágil alto el fuego de dos semanas que entró en vigor a comienzos de abril, tras negociaciones mediadas por Pakistán. Sin embargo, el Pentágono mantiene operaciones activas en la región, incluido un bloqueo marítimo a los puertos iraníes en el que participan más de una docena de buques de guerra estadounidenses, y labores de limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz. Varios buques mercantes ya dieron media vuelta para evitar la interdicción durante los primeros días del operativo.

Si las negociaciones fracasan y el conflicto vuelve a estallar, los misiles y drones que Irán aún conserva podrían afectar precisamente a las fuerzas estadounidenses involucradas en esas dos misiones.