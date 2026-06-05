Mundial 2026: Giuliani garantiza un nivel de seguridad "similar" al del Super Bowl

Publicado por Alejandro Baños 5 de junio, 2026

A pocos días para que comience el evento deportivo más esperado del año, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, ofreció las últimas actualizaciones vinculadas a la seguridad del mismo, asegurando que todas las fuerzas de seguridad -federales, estatales y locales- están preparadas para un desafío único en la historia del deporte.

En una comparecencia de prensa celebrada en Miami (Florida), Giuliani garantizó que las autoridades estarán a la altura, cumpliendo con su deber dada la magnitud de un acontecimiento como es el Mundial 2026, mientras hacía referencia al 250º aniversario del país.

"Se trata de una oportunidad increíble para poder mostrar el excepcionalismo estadounidense —la verdadera grandeza de Estados Unidos, las libertades que este país puede aportar no solo a los Estados Unidos, sino también al resto del mundo— a lo largo de nuestros primeros 250 años, así como la gran e increíble esperanza y promesa que Estados Unidos tiene para ofrecer al mundo durante los próximos 250 años, y que esperamos seguir llevando a todos los rincones del mundo", afirmó el máximo responsable de la organización del evento. "Estamos preparados para albergar el evento deportivo más visto de la historia de la humanidad".

Mismo nivel de seguridad que en el Super Bowl

Durante su comparecencia, Giuliani dio detalles sobre algunas de las medidas que se han tomado en materia de seguridad para la celebración del Mundial 2026, en las 11 ciudades que serán sedes. Por ejemplo, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca informó de que la Administración Trump ha asignado una partida presupuestaria de 625 millones de dólares en subvenciones de seguridad.

Ese presupuesto servirá para financiar las horas extras de las fuerzas del orden locales y estatales, contratar seguridad privada adicional o adquirir equipamiento de contención perimetral, entre otros aspectos. Giuliani aseguró que tanto las zonas acotadas para la concentración de aficionados como los accesos a los 11 estadios estadounidenses que albergarán juegos contarán con un estricto protocolo de seguridad similar al que se implanta cada temporada en el Super Bowl.

Comparecencia de prensa de Andrew Giuliani. Junio de 2026Crédito: Miami Media Hub.

"Tenemos una historia increíble que contar sobre la preparación para el Mundial. Lo que la gente verá son 78 partidos, 11 sedes que se organizarán de forma similar, desde el punto de vista de la seguridad, a la Super Bowl, lo que significa que habrá múltiples controles perimetrales de entradas", dijo Giuliani. "Queremos asegurarnos de que cualquiera que entre en el estadio, y por supuesto también quien se acerque a él, tenga una entrada. De esa forma podemos prevenir cualquier problema de seguridad".

Protección contra drones

El director ejecutivo de la task force también habló sobre la presencia de drones. Al respecto, Giuliani aseguró que todos los lugares vinculados al Mundial 2026, sean estadios u otros recintos, tendrán "protección" durante todo el torneo. "Es una historia realmente increíble cuando piensas que habrá más de 150 emplazamientos protegidos contra drones. Un avance increíble, increíble en un frente que realmente supone una amenaza emergente para nosotros", señaló, avisando de que pueden ser derribados o confiscados.

De hecho, la Administración Federal de Aviación (FAA), una de las tantas agencias que se encargará de garantizar la seguridad durante el torneo, estableció un protocolo para proteger el espacio aéreo, prohibiendo que se sobrevuelen drones sobre los estadios y zonas donde se congregarán los aficionados en cada una de las sedes. El principal objetivo es evitar que se produzcan ataques u otros incidentes con estos dispositivos, además de sortear a la piratería en las retransmisiones en directo de los eventos

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el encuentro inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca (México). El primer partido de los 78 que se disputarán en suelo estadounidense se disputará el 12 de junio: Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en Inglewood (California). La final se celebrará el 19 de julio en el NYNJ Stadium.