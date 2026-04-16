Vance y Johnson critican al papa León por no defender la “guerra justa”, pero el senador Thune responde: "Yo me mantendría enfocado en la economía"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de abril, 2026

Luego de que el presidente Donald Trump criticara duramente y en diversas ocasiones al papa León XIV por oponerse a la guerra contra Irán, el vicepresidente JD Vance y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes Mike Johnson cambiaron la línea de ataque, dejando atrás la discusión política y volcándose mucho más hacia el campo teológico.

Según Vance y Johnson, el papa León no estaría defendiendo la “guerra justa”, una doctrina filosófica y jurídica que busca determinar cuándo es moralmente legítimo iniciar una guerra y cómo debe conducirse.

Durante un evento de Turning Point USA en Athens, Georgia, el vicepresidente, que profesa la fe católica, afirmó que el papa León debería “tener cuidado” al hablar de asuntos teológicos, cuestionando sus críticas a la guerra en curso y también las últimas publicaciones del líder católico en ‘X’ sobre la paz y la retórica belicista.

"¿Estaba Dios del lado de los americanos que liberaron Francia de los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los americanos que liberaron los campos del Holocausto y liberaron a esos, a esos inocentes, ya saben, a quienes habían sobrevivido el Holocausto? Ciertamente creo que la respuesta es sí", dijo Vance durante el evento.

“Ahora bien, por supuesto podemos tener desacuerdos sobre si este o aquel conflicto es justo, pero creo que de la misma manera en que es importante para el vicepresidente de los Estados Unidos ser cuidadoso cuando hablo de asuntos de política pública, creo que es muy, muy importante que el papa sea cuidadoso cuando habla de asuntos de teología", continuó el vicepresidente.

"Pero creo que uno de los problemas aquí es que, si vas a opinar sobre asuntos de teología, tienes que ser cuidadoso. Tienes que asegurarte de que esté anclado en la verdad, y eso es algo que intento hacer, y es ciertamente algo que esperaría del clero, ya sea católico o protestante", sentenció.

El representante Mike Johnson fue un poco más allá en su crítica, directamente hablando de la doctrina de la guerra justa, aleccionando al papa León sobre teología.

“Es un tema muy bien establecido en la teología cristiana”, dijo Johnson a los periodistas cuando se le preguntó sobre las declaraciones reciente del papa. “Se trata de la doctrina de la guerra justa”.

Los críticos se hicieron oír rápidamente en ‘X’, recordando que la guerra justa, cuyos orígenes provienen de la filosofía griega, tuvo su formulación cristiana en San Agustín de Hipona entre el siglo IV y, posteriormente, fue sistematizada por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. El papa León XIV, quien cuenta con un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma, es el primer pontífice de la Orden de San Agustín, es decir, un fraile agustino, del mismo santo católico que formuló la doctrina de la guerra justa en el siglo IV.

Sin embargo, más allá de las críticas de las autoridades católicas y los feligreses a los líderes republicanos, un republicano de alto perfil respondió a Vance y Johnson.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que los republicanos deberían enfocarse en los asuntos económicos antes que los teológicos.

“¿Cuándo habla de asuntos teológicos, acaso no es esa su función?”, dijo Thune al reportero de Punchbowl News Andrew Desiderio. “Yo me centraría en la administración, en los asuntos económicos, en los problemas del bolsillo que creo que preocupan a la mayoría de los estadounidenses, y dejaría que la Iglesia fuera la Iglesia”.

Es la segunda vez que Thune se desmarca de los ataques al papa León. La primera vez fue cuando fue consultado por las críticas de Trump contra el sumo pontífice, afirmando: "Yo dejaría a la iglesia en paz”.