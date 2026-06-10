El responsable de campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes prevé que los republicanos ganen escaños en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre

Publicado por Misty Severi 10 de junio, 2026

El presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, predijo el martes que su partido ganará escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de 2026 que se celebrarán este noviembre, destacando cómo el mapa electoral favorece al Partido Republicano.

El comentario se produce después de que varios estados iniciaran iniciativas de redistribución de distritos durante el último año, lo que ha dado lugar a una nueva delimitación de los distritos electorales de cara a noviembre. Los nuevos mapas inclinan 16 distritos más hacia los republicanos, mientras que solo seis se inclinan más hacia los demócratas, según The Hill.

«Estoy muy seguro de que vamos a mantener la Cámara», afirmó el republicano de Carolina del Norte en un evento deAxios AM Live». «De hecho, creo que ganaremos escaños. La razón es que el mapa favorece a los republicanos, y ya lo decía hace un año, antes de la redistribución de distritos y todo lo que ha pasado.

«Creo que la redistribución de distritos nos da un poco más de ventaja en el mapa», continuó. «Los escaños que están en juego... favorecen a los republicanos».

Hudson también afirmó que cree que los republicanos tienen ventajas este año en la recaudación de fondos y en la «calidad de los candidatos» frente a los demócratas, señalando que en «todos los indicadores electorales nos sitúan por delante».

El presidente rechazó las críticas de que el conflicto en curso en Irán pudiera perjudicar las posibilidades del Partido Republicano de mantener el control de la Cámara de Representantes, señalando que el impacto económico que sienten los estadounidenses será de corta duración.

«Lo que tenemos es una situación temporal porque el presidente Trump dijo que no vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear», dijo Hudson. «El mundo es más seguro gracias a lo que el presidente Trump ha hecho en Irán».

Aun así, Hudson reconoció que las elecciones de mitad de mandato serán reñidas este año, con menos de 30 circunscripciones que determinarán el control de la Cámara.

«Quiero decir, de 435 escaños, menos de 30 van a determinar la mayoría, pero en esos 30 estamos en condiciones de ganar», afirmó.